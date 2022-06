Gestul disperat al lui Dani Oțil ca să angajeze ospătari pentru restaurantul său: „Cum a intrat pe ușă”

Dani Oțil are de ceva timp un restaurant de lux în București, astfel că este un cunoscător al domeniului HoReCa și, evident, cu plusurile și minusurile cu care se confruntă industria ospitalității. Spre exemplu, matinalul a povestit, în stil, propriu, cum se confruntă sau, mai bine zis, cum gestionează el una dintre problemele de care s-a lovit în domeniu, și anume, criza de personal.

Dani Oțil a povestit în ediția de joi, 16 iunie 2022, a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani cum se fac, de fapt, mai nou, angajările în HoReCa. Matinalul a povestit că s-a confruntat cu dificultăți în a găsi oameni care să lucreze pe posturile de barman/ospătar, la restaurantul său, motiv pentru care a fost nevoit să reducă drastic „lista pretențiilor” pentru potențialii candidați. În plus, Dani Oțil a dat de înțeles că chiar și în aceste condiții sunt tot mai puțini oameni care au optat pentru joburile oferite.

Restaurantul lui Dani Oțil pune preț pe calitate, atât în ce privește preparatele, cât și servirea, astfel că și prețurile sunt pe măsură. Ba chiar au fost și „reclamații” în rândul unora dintre clienți (sau foști clienți, având în vedere că persoana în cauză i-a declarat că nu va mai reveni în restaurantul său), cum ar fi comediantul Mihai Bobonete, ale cărui dezvăluiri au fost de-a dreptul…savuroase!

Actorul a povestit într-un podcast în care l-a avut ca invitat pe Răzvan Simion, colegul de emisiune al lui Dani Oțil, ce s-a întâmplat, atunci când a primit nota de plată, după ce a servit niște felii de șnițel și șuncă „regulamentare”.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: „Eu cred că „Neața cu Răzvan și Dani” rămâne doar cu Răzvan”. Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă.

M-am uitat pe notă și am văzut 15 mililoane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota.

Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, povestea Mihai Bobonete, reușind să stârnească hohote de râs în rândul celor prezenți la Podcast.

