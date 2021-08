Dan Puican, marcat de relația cu Stela Popescu. Ce jurământ a făcut marele regizor, după ce a fost părăsit de aceasta

Vestea că Dan Puican a murit a venit ca un șoc în lumea artistică. Fostul soț al Stelei Popescu a murit în timp ce se afla într-un pelerina de Sfânta Maria, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus.

Alexandru Arșinel a oferit prima reacția după vestea teribilă care a îngenuncheat teatrul românesc.

Dan Puican mărturisea în urmă cu mai mulți ani că a iubit-o enorm pe Stela Popescu și chiar după divorț au rămas în relații foarte bine.

Regizorul spunea că Stela Popescu urma să ajungă la el și la soția lui acasă pentru a lua masa împreună, însă actrița s-a stins la scurt timp după asta.

El dezvăluia atunci că regretata artistă a fost marea lui dragoste.

Am rămas prieteni. Mâine trebuia să vină la noi, la masă, că soţia mea îi pregătea nişte peşte. Adio, Stela, te-am iubit. Ai fost dragostea mea din tinereţe. Să îţi fie somnul uşor, odihneşte-te în pace“, a declarat Dan Puican pentru Antena 3.

Dan Puican a spus că cel mai mult a iubit la Stela Popescu farmecul ei. Regizorul a povestit că după ce s-au despărțit, a jurat că nu se va recăsători niciodată.

„M-am îndrăgostit de ea şi nu-mi pare rău. După ce ne-am despărţit am avut o relaţie bună şi am colaborat foarte bine la radio.

Când m-am despărţit de Stela mi-am jurat că nu mă voi mai căsători cu altă actriţă, pentru că nu va mai exista alta la fel de bună ca ea. M-am căsătorit cu actuala soţie, cu care am un băiat şi e destul de bine. Mi-a zis că e mai bine să ne despărţim şi aşa a fost.

Nu ştiu, orice rău spre bine, mi-am zis eu atunci. N-a fost bine, dar tot timpul am fost alături de ea. Mulţi mă criticau că o laud pe Stela deşi nu mai sunt cu ea.

La mijloc a fost şi iubirea din tinereţe. Atunci doar pe ea am iubit-o. Am avut relaţii, dar nu erau iubiri adevărate. Am fost împreună atâţia ani“, spunea Dan Puican, după moartea artistei din noiembrie 2017.