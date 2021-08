Dan Puican a murit. Informații de ultimă oră despre fostul soț al Stelei Popescu

Dan Puican a murit. Fostul soț al Stelei Popescu a decedat în urmă cu puțin timp.

Din primele informații, regizorul Dan Puican a murit în timp ce se afla la Pelerinajul cu ocazia sărbătorii Sfânta Maria, la Mănăstirea Sțmbata de Sus.

Alexandru Arșinel a primit cu durere vestea trecerii în neființă a fostului soț al Stelei Popescu, partenera sa de scenă.

Regizorul Dan Puican s-a născut pe 6 martie 1933 la Oltenița. El a fost actor și regizor, fiind celebru pentru activitatea sa în domeniul teatrului radiofonic. A regizat peste 1000 de piese de teatru, care vor rămâne în amintirea muncii sale.

Este doliu în lumea artistică, după ce primul soț al Stelei Popescu a decedat. El avea 88 de ani și vorbise în urmă cu câteva luni despre cum nu poate să treacă peste moartea Stelei Popescu.

„Au trecut deja trei ani de la decesul Stelei, pe care am iubit-o și am îndrăgit-o mereu. Îmi este dor de ea, chiar dacă noi ne-am despărțit, în tinerețe.

Nu ne-am mai înțeles, dar am rămas prieteni, venea la noi acasă, la masă, râdeam împreună. Nu am ascuns asta niciodată. Nu am mai fost la cimitir la Stela pentru că este foarte departe, însă soția mea a împărțit niște pachete, la trei ani de la moartea ei, de pomană.

Asta facem în fiecare an. Acum, cu pandemia asta, nu mai are timp lumea să se gândească la artă, la teatru.”, a declarat regizorul Dan Puican pentru impact.ro.