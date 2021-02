Prin ce trece primul soţ al Stelei Popescu de când actrița a murit. Dan Puican a decis să rupă tăcerea (exclusiv)

Lumea teatrului românesc devea mai pustie în data de 23 noiembrie 2017 când marea actriță Stela Popescu a trecut la cele sfinte. Prin ce trece primul soţ al Stelei Popescu de când actrița a murit. Dan Puican, fostul partener de viață al artistei, a decis să rupă tăcerea și a povestit tot ce are pe suflet.

23 noiembrie 2017 este ziua pe care România nu o va uita, din păcate, prea ușor. Stela Popescu, marea doamnă a teatrului românesc, a murit cu doar o lună înainte de a împlini vârsta de 82 de ani. Artista a suferit atac cerebral vascular, lăsând în urma sa o țară îndoliată. Rolurile memorabile, veselia, bucuria de a trăi și amintirea ei vor rămâne eterne în sufletele celor care au iubit-o pe partenera de scenă a lui Alexandru Arșinel.

Una dintre acele persoane care au iubit-o pe Stela Popescu mai presus decât orice pe lume este primul ei soț, Dan Puican. Faimosul regizor, pe care Stela Popescu l-a părăsit pentru Puiu Maximilian, nu a uitat-o niciodată pe cea pe care a considerat-o marea lui iubire. La mai bine de trei ani de zile, Dan Puican susține că încă se mai gândește la fosta lui soție și că îi apare câteodată în vis.

„Au trecut deja trei ani de la decesul Stelei, pe care am iubit-o și am îndrăgit-o mereu. Îmi este dor de ea, chiar dacă noi ne-am despărțit, în tinerețe. Nu ne-am mai înțeles, dar am rămas prieteni, venea la noi acasă, la masă, râdeam împreună. Nu am ascuns asta niciodată. Nu am mai fost la cimitir la Stela pentru că este foarte departe, însă soția mea a împărțit niște pachete, la trei ani de la moartea ei, de pomană. Asta facem în fiecare an. Acum, cu pandemia asta, nu mai are timp lumea să se gândească la artă, la teatru.”, a declarat regizorul Dan Puican pentru impact.ro.