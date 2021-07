Dan Negru, mărturisire rușinoasă despre Benone Sinulescu. Vedeta Antena 1 a spus adevărul acum

Dan Negru a mărturisit pe Facebook că l-a ”mințit” pe Benone Sinulescu în ultima vreme. Acesta trebuia să filmeze cu el emisiunea ”Legendele„ în august, dar a spus că nu și-a putut convinge colegii din televiziune, cu toate că audiențele erau bune și costurile mici.

”Mă bucur să aflu ca Benone e bine! Recunosc, l-am mințit in ultima vreme…Trebuia sa filmez cu el pentru „Legendele” in august, dar n-am putut să-mi mai conving colegii din televiziune deși audiențele cu legendele erau mari și costurile infime.

Așa că in vremea negocierilor care au urmat l-am mințit spunându-i că filmările cu el merg înainte. Căutam fotografii pentru „Legendele” și pregăteam poveștile despre intâlnirile lui cu Sadoveanu sau Maria Tanase. Suntem ipocriți și campioni la parastase. Audiența tv a „Legendelor in viață” a fost de cele mai multe ori peste media știrilor. Adică, se poate și cu ei in viață. Dar știrile voiau parastas! Așa cum îi adulmecă acu’ breaking -news-ul. Beni, păcălește-i. Filmăm in august cum am promis!”, a spus Dan Negru pe pagina sa de Facebook.