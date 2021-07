Transsexualul Daria Jane poate face copii sau nu? A răspuns pentru Cătălin Măruță dacă poate rămâne gravidă sau nu

Transsexualul Daria Jane a venit platoul emisiunii La Măruță, acolo unde și-a prezentat prima carte lansată de către aceasta. Daria Jane s-a născut băiat, dar s-a transformat în femeie în urma unor operații suferite peste hotare. Mama ei a fost cea care a susținut-o în toată această transformare a sa.

De asemenea, Daria Jane este primul influencer transsexual care a fost nominalizat vreodată la Gala Unica.

”S-au intamplat multe lucruri, mi-am lansat prima carte. Am dat cartile fata, am aratat tot ce nu am putut să spun si sa arat pe Youtube. Recent am mai avut o operatie, am fost in Spania, am avut un lifting la sprancene, am fost singura din cauza pandemiei, deși ma sustineau de obicei mama sau iubitul. Am fost foarte puternica, aceste interventii sunt scumpe, dar de banii astia mi-as fi putut cumpara o masina frumoasa.

Am facut in 5 ani peste 10 operatii majore. Imi place sa ma ingrijesc si de aceea de cate ori calatoresc mai fac si cate o operatie. In Romania nu intampin probleme. Am vizitat-o pe mama, este si ea in vacanta. Socrii nu stiau initial, nu credeau ca e posibil, dar acum s-au normalizat lucrurile. Mie nu mi-au spus nimic, lui Stefan (n.red. iubitului ei) i-au spus mai multe. Nu pot sa raman insarcinata, pe actele mele scrie femeie infertila. Mi-ar placea sa adopt un copil”, a spus Daria Jane în ediția de azi a emisiunii La Măruță.