Soția lui Benone Sinulescu nu are grijă de el? Ce au descoperit medicii de la Arad despre starea artistului

Ionuț Pavel, fostul impresar al lui Benone Sinulescu a intrat în direct în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre starea de sănătate a artistului.

El spune că s-a implicat și a luat legătura chiar și cu Raed Arafat, care i-a pus la dispoziția maestrului cei mai buni specialiști, însă soția artistului s-ar opune operației de care acesta ar avea nevoie, pe motiv că dorește să îl ducă într-o clinică în străinătate. În plus, el a spus că Benone Sinulescu nu ar fi îngrijit așa cum trebuie, iar la spitalul din Arad ajunsese în stare de deshidratare.

”O veste buna si una rea. Viata lui Benone Sinulescu a fost salvata. Noi am cautat sa discutam cu Arafat, domnul Arafat a incercat sa ne ajute sa luam legatura cu specialisti cardiologi, problema maestrului este că o artera care hraneste creierul este 80 la sută astupata. Trebuie operat, dar sotia dansului se opune ca sa fie dus la Timisoara sa fie operat. Zice ca a luat legatura cu o clinica din strainatate, pai tot prin cei din Romania trebuie sa treaca. Doamna nu lasa pe nimeni, l-a refuzat si pe Arafat care i-a pus la dispozitie cei mai buni specialisti din Romania. Trebuie operat. Am discutat cu cei mai buni medici din Romania, nu inteleg indaratnicia sotiei lui.

Eu si sotia lui nu mai comunicam de trei luni, am avut mici divergente, dar de o luna, ea i-a luat telefonul maestrului si nu mai poate comunica cu nimeni. El nu este ingrijit cum trebuie, nu are boli de batranete. Cand a ajuns la Arad, era total deshidratat. Dupa 3-4 ore era deja pe picioare. Ce ne spune treaba asta? L-am văzut personal, ultima oară, acum 1 an. De 3-4 luni nu mai vorbesc cu el, i-a luat soția telefoanele. Avea probleme și atunci, dar medicii îl rugau să îi curețe venele. A spus că se va opera la Arad, dar nu a mai ajuns. Am aflat de la diverse persoane că era programat la operație pe 15 iunie în Timișoara, dar nu a mai ajuns la operatie”, a spus Ionuț Pavel.