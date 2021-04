Dan Negru, furios după încălcarea legii la Spitalul Foișor. Cum au fost umiliți pacienții români de autorități

Dan Negru s-a arătat revoltat de imaginile de la Spitalul Foișor, în care pacienții au fost evacuați pentru a face loc bolnavilor de covid-19. Oamenii au fost transportați noaptea, unii dintre ei fiind pe jumătate îmbrăcați, în timp ce alții se recuperau după intervenții chirurgicale.

Omul de televiziune a vorbit despre această situație, spunând că și el s-ar fi putut afla în locul pacienților evacuați.

Dan Negru a mai spus că decizia de a transfera pacienții a încălcat dreptul lor la intimitate, iar asta pentru că în fața unității medicale au venit mai mulți reprezentanți ai presei, inclusiv fotografi. Toate imaginile au ajuns în spațiul public, iar bolnavilor li s-a încălcat dreptul la intimitate, a scris prezentatorul.

„Am făcut o entorsă acu” câteva zile încercând un slam dunk la baschet și un prieten, medic, m-a sfătuit să ma doftoricesc acasa cu varză. Dacă nu-l ascultam, aseara eram vedetă la tv, cu camerele de filmat pe glezna mea. Cànd ați scos bolnavii pe strazi i-ați expuscamerelor de filmat încălcând dreptul pacientului la intimitate.

Am văzut asearăbolnavi lungiți pe tărgi, filmați și fotografiați in direct in toate pozițiile.Nu erau intr-o unitate medicală, erau pe o stradă publică, expuși camerelor de filmat și lipsiți de orice drept la intimitate! „Pacientul nu poate fi filmat sau fotografiat intr-o unitate medicalăfără consimțământ ” Cànd luați o pauză de știri, dați pe Netflix că e „Corabia Nebunilor”, a scris Dan Negru, alături de paragraful de lege în care scrie că pacientul are dreptul la intimitate.