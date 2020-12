S-a aflat ce face, de fapt, Dan Negru de Revelion. Vedeta de la Antena 1 are același obicei în fiecare an. Ce face an de an prezentatorul TV, citiți în articolul de mai jos.

Incredibil ce face Dan Negru De revelion. Ce ritual are an de an prezentatorul TV

Abia acum s-a aflat ce face Dan Negru de Revelion. Prezentatorul TV al antenei 1 are un ritual pe care îl respectă an de an.

Îl știm și îl vedem an de an la televizor, unde prezintă de 21 de ani Revelioane, însă puțini știu cum își petrece, de fapt, vedeta ultima zi din an. Acum, Dan Negru a dezvăluit ce face de Revelion și a subliniat că a urmărit la televizor toate edițiile prezentate de el.

Dan Negru și-a văzut toate programele de Revelion în seara dintre ani

”Le-am văzut pe toate, evident. Pe toate le-am văzut prima dată în minte, în imaginație, apoi pe platourile de filmare, apoi în montaj şi apoi la TV. Cam ăsta e traseul unui Revelion. Cu echipele de producție care m-au însoțit mereu.

Nu este o diferență între bucuria Revelioanelor mele de acum 21 de ani şi cele de acum, oamenii se bucură la fel şi trăiesc aceleaşi emoții. Şi nu e adevărat că între vechea şi tânăra generație de artişti e o mare diferență. Am făcut televiziune şi cu unii, şi cu alții, şi emoția transmisă e aceeaşi. Contează omul care ştie să livreze bucuria, emoția”, a declarat Dan Negru, potrivit viva.ro.

Cum se simte Dan Negru ca ”Regele audiențelor”

Omul de televiziune a amintit că nu este așa de ușor să fi numit ”Regele audiențelor”.

”Porecla asta de Regele audiențelor e o povară, pentru că îți cere să confirmi mereu şi îmi amintesc că un ziarist mi-a spus că pe el nu-l interesează ştirea despre Negru lider de audiență, dar că abia așteaptă să titreze pe prima pagină momentul căderii mele. Victoria are 1000 de părinți, înfrângerea nu are niciunul”, a mai spus Dan Negru.

Cum petrece Dan Negru sărbătorile de iarnă

În rest, omul de televiziune a amintit ce mai face el de Sărbători, în afară de Revelion. ”Astea de iarnă, acasă cu ai mei. E o tradiție veche şi mi-ar plăcea să o dau mai departe.

Cândva, târziu, Dara şi Bogdan nu-şi vor aminti nici show-urile mele, nici audiențele pe care le făceam şi toate diplomele şi premiile mele vor ajunge în pod. Îşi vor aminti doar mirosul de Crăciun de acasă. E tot ce o să rămână”, a precizat Dan Negru.