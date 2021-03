Ultima oră! Raed Arafat, anunțul la care nimeni nu spera. Ce promisiunea le-a făcut cetățenilor după proteste

Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit luni seară despre modul în care au degenerat nemulțumirile cetățenilor, dar în special dezinformarea populației prin transmiterea informațiilor false. Acesta a criticat aspru modul în care românii se revoltă asupra celora care le doresc binele, încălcând orice regulă de protecție împotriva pandemiei. Din fericire, secretarul de stat în MAI a explicat, de asemenea, despre momentul în care românii vor putea să respire fără mască.

Secretarul de stat în MAI trage un semnal de alarmă vizavi de modul ineficient în care au evoluat lucrurile în ultimele zile. Raed Arafat face acuzații grave cu privire la reacția cetățenilor în urma dezinformării la care au luat parte prin intermediul mai multor canale de comunicare.

Șeful DSU susține că este de acord să vină să dezmintă toate informațiile false și să clarifice adevărul, dar din păcate, cetățenii sunt pregătiți să contraatace orice argument li se transmite.

„Ca să ajungi să huidui salvatorii, cei de care ai nevoie sau cineva din familia ta are nevoie de ei, e prea de tot deja și asta din nou este campania de dezinformare, de manipulare și de a arăta cu degetul. Dacă stăm tot anul trecut să vedem ce s-a întâmplat și pe social media și în unele instanțe chiar pe mass-media.

Din păcate, am indus niște narative pe care e foarte greu să le schimbăm și oamenii au rămas cu niște idei. Vorbim de comunicare strategică, dar în același timp, dacă vii cu ea și vorbești și vorbești pe partea cealaltă este luată, este luat, bălmăjită, denaturată și lovit cu ea în toate părțile, atuncea clar că această campanie are probleme în continuare, indiferent ce campanie faci”, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, relatează realitateadebucuresti.net.