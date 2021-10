Dan Bălan, tarif colosal pentru un recital. Cât câștigă însă foștii lui colegi, din trupa O-Zone, la 16 ani de la despărțire EXCLUSIV

Dan Bălan, Arsenie Todiraș și Radu Sîrbu, cei trei soliști ai trupei O-Zone, au cunoscut celebritatea, în 2003, cu ”Dragostea din tei”, hit ascultat și fredonat în întreaga lume. Deși au pus punct colaborării, în 2005, Dan Bălan a rămas unul dintre cei mai scumpi artiști de peste Prut: ”Câștigă chiar și 15.000 de euro, la spectacole”, ne-a declarat un organizator de evenimente. Reporterii Playtech.ro au aflat însă și tarifele cântăreților din Republica Moldova, care au dat lovitura, pe plan muzical, la București.

Dan Bălan, autorul piesei ”Dragostea din tei”, este pe val și acum, tarifele sale fiind la fel de mari ca pe vremea când făcea furori, pe toate meridianele, alături de colegii lui din trupa ”O-Zone”:

”Dan Bălan a știut să se reinventeze, a fost în America, în Anglia, a compus, a colaborat cu artiști mari, piesele lui sunt în toate topurile muzicale. Iar piesa ”Dragostea din tei” îi aduce și acum bani din drepturile de autor, mii de euro. Tarifele sale la spectacole sunt mari, de 15.000-20.000 de euro, plus TVA, având o echipă formată din 11 persoane. Dar, el mai are și alte cerințe, adică un bilet de avion, la Bussines Class, și zece bilete de avion la Economic, plus cazare la hotel (o suită pentru el) și 5 camere duble, plus protocol”, ne-a declarat, pentru Playtech.ro un organizator de spectacole.