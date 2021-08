Anunțul la care toți fanii trupei O-Zone sperau. Radu Sîrbu a dat marea veste EXCLUSIV

În anul 2014, trupa O-ZONE spărgea toate topurile muzicale cu hit-urile “De ce plâng chitarele” sau “Dragostea din tei”. Chiar dacă s-au despărțit, cei trei foști componenți au rămas în domeniul artistic și nu ar fi exclus ca, pe viitor, să apară în aceeași formulă, pe scenă. Radu Sîrbu, unul dintre cei trei soliști din celebra formație a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru Playtech.ro, despre perioada dificilă din pandemie, despre familie, dar și despre un posibil concert al celor trei cât mai curând posibil.

Anunțul la care toți fanii trupei O-zone sperau

-Radu cum a fost în pandemie? Te-ai reprofilat profesional?

Pandemia a fost inițial bulversantă pentru că a fost nevoie să ne redresăm cu toții și să ne planificăm lucrurile în așa fel încât să ne adaptăm situației impuse. Din punct de vedere profesional din fericire pentru mine, a fost o perioada în care am reușit să-mi dau seama de prioritațile cu adevărat importante. De reprofilat nici nu s-a pus problema vreodată și sper, să nu fie cazul niciodată pentru că iubesc ceea ce fac… Sunt artist solo și producător muzical de peste 16 ani, am produs/compus muzică pentru mulți artiști de la noi, dar și din străinătate. Conduc alături de Sianna propriu label muzical independent Rassada Music și avem un portofoliu de piese și colaborari destul de vast de-a lungul timpului…

– Ai revenit pe scenă?

Nici nu am plecat de pe scena artistică însă dacă te referi la evenimente sau concerte pot să spun că mă axez mult mai mult pe lucrul în studiou în perioada asta și da, deja încet, încet, încep să apară și cereri pentru asemenea evenimente. Însă, într-adevăr, o bună perioadă de timp am fost în spatele proiectelor artistice și chiar dacă noi eram motorul acestor proiecte am ales să ne ocupăm de partea creativă, iar artiștii noștri pe care îi avem sub egida casei noastre de producție au avut sute de concerte în România dar mai ales în străinătate.

Copiii par să le calce pe urmă

– Familia ce face? Soția?

Familia este bine, mulțumesc! Fiecare dintre copiii noștri au abilități creative și deja au la activ creații proprii și piese lansate pe piață cu milioane de vizualizări. Chiar dacă nu insistăm ca ei să ne calce pe urme totuși, partea creativă o au în genă și dacă vor decide ca în viitor să facă acest lucru îi vom susține, cu siguranță. Soția mea Ana (Sianna) este alături de mine și este la fel de implicată în ceea ce privește casa noastră de producție. Este o compozitoare de succes cu multe hituri de top, care a scris pentru mulți artiști de la noi precum Alina Eremia & Ridenko, Loredana Groza, Nico, Dima

Trofim, DJ Layla, Radu Sirbu, dar și pentru mulți artiști din afară.

– Când se reunește trupa O-ZONE?

Știu că foarte multă lume și mai ales fanii noștri își doresc nespus de mult acest lucru. Și, vorba cântecului nostru “de ce plâng chitarele” “ — ”ce-a fost nu s-a pierdut”, chiar dacă nu mai suntem activi în cadrul trupei, O-ZONE există, pe platformele de streaming online, suntem în continuare ascultați la fel de mult cum sunt și artistii actuali care activează în prezent. Pentru asta sunt extrem de recunoscător fanilor noștri care nu ne-au uitat și sunt activi la fel ca și în timpul de glorie. Dacă ne vom reuni sau nu, aș avea un singur răspuns, niciodată să nu spui niciodată…Probabil vom mai reveni când va fi cazul pentru fanii noștri cu un concert când va fi cazul. Momentan sunt destul de implicat în proiectele mele actuale și trăiesc în prezent chiar dacă am un trecut de care sunt extrem de mândru și recunoscător.

– Ai mai vorbit cu Dan sau cu Arsenie?

Da, ocazional mai vorbim ca niște foști colegi de trupa. Cu Arsenie avem și o colaborare recentă, o piesă care se numește “Lay Down”.