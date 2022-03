Dan Bălan este de negăsit. Ce se întâmplă cu artistul, blocat în Kiev după invazia Rusiei

Războiul l-a prins la Kiev pe Dan Bălan! Artistul trebuia să prezinte Eurovision în România în cursul zilei de sâmbătă, 5 martie. Cu toate astea, zborurile au fost anulate, iar solistul a fost prins la Kiev, acolo unde filma ,Vocea Ucrainei’. Ce se știe despre celebra vedetă internațională? „Dan Bălan a încercat să iasă din ţară, a vrut să ajungă în România.”

Războiul l-a prins pe Dan Bălan la Kiev: ce se știe despre artist?

Dan Bălan trebuia să fie prezent pe marea scenă Eurovision România în selecția națională de sâmbătă, 5 martie. Contractul era semnat, iar el trebuia să ajungă în curând în România. Cu toate astea, războiul dintre Rusia și Ucraina l-a prins în Kiev.

Iuliana Marciuc, manager de proiect al selecţiei naţionale Eurovision, vine cu detalii despre artist. Aceasta a povestit cum a reușit să o aducă în spectacol pe Jamala, cântăreața care după începerea conflictului a intrat la noi în țară cu cei doi copii, lăsându-și în urmă soțul în Ucraina.

Jamala vine cu o piesă despre cel de-al doilea Război Mondial. „Sunt versuri parcă scrise ieri”, spune Marciuc: „They come to your house/ They kill you all and say We’re not guilty/ Where is your mind/ Humanity cries.”

,,De duminică nu am mai luat legătura cu el”

Cea din urmă a mărturisit că l-a contactat pe Dan Bălan prin intermediul impresarului său chiar de la declanșarea atacurilor violente militare ruse. Acesta era în Kiev, acolo unde filma pentru ,Vocea Ucrainei’, acolo unde este jurat. Bărbatul a încercat să iasă din țară și să vină în România, dar toate zborurile s-au anulat.

Vedeta a anunțat că nu mai poate participa la selecția finală din România, fiind blocat acolo. Iuliana Marciuc a precizat că de duminică nu a mai luat legătura cu el. De asemenea, joi l-a apelat pe impresarul starului, dar nu i s-a răspuns la telefon.