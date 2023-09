Cuplu surpriză în showbiz-ul din România. Dani Mocanu s-a cuplat cu o vedetă iUmor și Sunt celebru, scoate-mă de aici!

O nouă împăcare șoc în showbiz-ul românesc. După ce, în urmă cu ceva timp, s-au despărțit cu scandal și reclamații la secția de poliție, Dani Mocanu și Bia Khalifa sunt din nou împreună. Iată ce spune blondina despre împăcare.

Cei doi amorezi țineau primele pagini ale ziarelor, în urmă cu ceva timp, atunci când anunțau cu surle și trâmbițe că se despart. Pe vremea când Bia Khalifa era încă minoră, aceasta susținea că a avut o relație cu celebrul manelist, pe care ulterior l-a acuzat de fapte foarte grave.

Mai mult, relația celor doi s-a încheiat cu o vizită la secția de poliție, acolo unde blondina susținea la momentul respectiv că a depus o plângere pe numele fostului iubit.

De la acel moment, fosta concurentă a emisiunii iUmor de la Antena 1 a mai fost surprinsă în compania rapper-ului Sișu, s-a iubit pentru scurt timp cu Fulgy, fiul soților de la Clejani, relație care a sfârșit tot la poliție, dar și cu Luca, un italian bogat care o umplea de cadouri, se pare că blondina a revenit la prima sa dragoste.

Recent, mai multe imagini în care Bia Khalifa și Dani Mocanu vorbeau prin FaceTime au făcut înconjurul internetului, astfel că fanii s-au grăbit să speculeze că cei doi s-au împăcat și formează din nou un cuplu.

Chiar dacă cei doi amorezi s-au împăcat, faptul că Dani Mocanu este în arest la domiciliu face ca relația să decurgă ceva mai dificil. Blondina însă îl vizitează cât de des poate, ba mai mult, spune că s-a oprit din căutări și că în persoana iubitului ei are tot ce își dorește.

”Noi, ne vedem des, acum are Joanna mașină, sora mea, și mergem pe la el, acum pe 19-20 ma duc la el. Nu ne facem planuri, îl cunoașteți destul de bine pe Dani Mocanu, precum o cunoașteți și pe Bia Khalifa. Pentru o discuție de viitor nu este momentul, știm, și eu, și el ce vrem, dar nu este încă momentul să ne spunem unul celuilalt.

Ținând cont că fratele meu este și la închisoare pentru o faptă pe care nu a comis-o, știu cât este de greu să fi izolat și închis, acum are cea mai multa nevoie de mine, Dani (..)

Nu am încercat vreodată sa îl înlocuiesc, dacă am avut ceva cu alți bărbați, înseamnă că așa a fost. Dar sunt chestii de moment… Dani este primul bărbat din viața mea și cred că așa o să rămână. Pentru că deja am ce îmi doresc, eu nu mai am motive să caut.”, a mai declarat fosta vedetă Pro TV.