Ce tarife are Bia Khalifa, concurenta de la iUmor. A publicat prețurile

Concurenta de la iUmor, Bia Khalifa, și-a publicat tarifele. Iată pe ce sume își vinde serviciile. Aceasta a devenit cunoscută după ce a participat la emisiunea iUmor, de la Antena 1.

Blondina a devenit tot mai apreciată în mediul online, după apariția ei în emisiune. Ea a decis să își publice tarifele. Dar nu este vorba despre tarifele pentru o noapte fierbinte, ci de cele pentru promovările de pe social media. Mai precis, pentru o postare de Feed, pe contul său de Instagram, aceasta cere 100 de euro, în timp ce pentru un Story cu Swipe up, cere nici mai mult, nici mai puțin de 50 de euro.

”Promovare pe Story/ Da. If you have the cash ready (n.r.: Dacă ai banii pregătiți) 🙂/ Story cu Swipe Up – 50 €/ Postare pe feed – 100 €/ Postare+ Story cu Swipe Up – 130 € ”, a scris aceasta pe conturile de socializare.