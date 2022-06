Cuplu nou în showbiz-ul românesc. Vedeta de la Pro TV are un nou iubit

Care este cel mai nou cuplu în showbiz-ul românesc. Care este vedeta de la PRO TV care are un nou iubit. Ea s-a despărțit de bărbatul cu care plănuise căsătoria, chiar înainte de nuntă. Cei doi și-au spus adio înainte de a se căsători, însă se pare că prezentatoarea și-a refăcut viața. Vedeta a postat și prima imagine cu noul iubit.

Vedeta de la Pro Tv care are un nou iubit este Roxana Hulpe, prezentatoare de știri. Ea s-a despărțit de chef Alex Petricean, înainte de a ajunge cu el în fața altarului. Roxana Hulpe a postat o imagine cu noul iubit. Ea și Alex Petricean aveau planuri de căsătorie, care însă nu s-au mai realizat. Cei doi s-au separat chiar înainte de marele eveniment. În prezent, jurnalista și-a refăcut viața și este foarte fericită.

După despărțirea de cel care urma să-i fie soț, ea și-a găsit alinarea în brațele noului său iubit, pe nume Bogdan Rădulescu. Se pare că relația este una serioasă, dat fiind că prezentatoarea de știri s-a afișat public cu noul său partener de viață.

Ea și Chef Alex Petricean trebuiau să ajungă în fața altarului, dar pandemia a fost cea care le-a pus, inițial, capăt planurilor de nuntă, iar apoi s-au despărțit definitiv. Cei doi s-au cunoscut pe teren, când jurnalista a mers să filmeze un material cu acesta. Cei doi au avut o relație de cinci ani.

„Trebuia să mă căsătoresc pe 30 mai (n.r. 2020), dar nu mi s-a arătat (…) Eu cu Alex ne-am cunoscut acum doi ani. La o filmare, în bucătărie, evident, după ce el câștigase Chef-ul anului la Gault&Millau. Am mers să fac un material, rugată fiind de cineva din redacție pentru că eu nu mă ocup de acest domeniu. Eu sunt pe educație și social.

‘Hai măi, du-te, că o să fie drăguț, uite băiatul acesta a câștigat un premiu, e pentru prima dată când Gault&Millau vine în România, du-te și tu. Am mers’, a spus Roxana Hulpe pentru life.ro.

„În ziua aia am fost să filmez cele mai bune restaurante care au fost premiate. Am intrat în restaurantul respectiv și l-am văzut pe Alex și am știut. Era așa… foarte arogant și asta mi-a plăcut la el. După aceea am vorbit cu el și mi-am dat seama că omul ăsta chiar chiar știe ce face și pe mine mă atrag oamenii care fac cu dăruire ceea ce fac. E și frumos, e și deștept”, spunea Roxana.