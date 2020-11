Viviana Sposub a schimbat jobul după Ferma. Ce face acum iubita lui George Burcea la Pro TV

Viviana Sposub a făcut câteva schimbări după participarea la emisiunea „Ferma”, show unde toți românii au putut s-o vadă așa cum e. Ce s-a decis să facă acum iubita lui George Burcea? Show-ul a fost doar începutul lanțului de noroc.

Viviana Sposub, schimbări uriașe după „Ferma”

Vivana Sposub o duce bine! Se pare că show-ul „Ferma” a ajutat-o pe toate planurile. Aceasta are acum o mai bună vizibilitate, iar românii s-au îndrăgostit de felul ei cald și de personalitatea ei pe care le-au văzut zi de zi în cadrul reality-ului. Pe lângă toate astea…Vivi s-a făcut și cu o poveste de dragoste aparte. Mulți dintre cei care o urmăreau alături de colegii de la „Vorbește Lumea” se întrebau care va fi următorul proiect în care o vor vedea. Iată că nu a trecut mult timp că moldoveanca a reapărut pe micile ecrane, dar de data asta în cadrul rubricii Vremea, de la Pro TV. Tânăra i-a surprins pe cei doi prezentatori încă de când s-a așezat în locul unde se prezintă rubrica și a spus: ”Să vă spun cum e vremea în această dimineață!” Cei doi au zâmbit, apoi au început ”interogatoriul. ” ”Eu, la Ferma, am fost o moldoveancă până la capăt! Am avut de pierdut, dar am și câștigat. Ferma este despre încredere, dar și despre noroc. Ferma este despre conexiuni”, a detaliat aceasta. Întrebată de Cosmin care au fost colegii de platou care nu i-au plăcut, aceasta a răspuns doar: ”Unele conexiuni nu au funcționat. Poate nici voi, aici, la Pro TV, nu vă înțelegeți chiar toți. Pot să spun, însă, cine mi-a plăcut”. Roxana Hulpe a intervenit repede: „În afară de George Burcea!”

”A, nu, George nu! Dar George m-a impresionat, însă. A fost bine și este bine. Am contractat și virusul, ne-am vindecat, am avut o formă ușoară. Ne-a prins bine, oarecum, că am stat acasă, amândpo. Ce să vă mai spun? Deci noi, fetele, suntem puternice. Suntem 3 în finală. Trebuie să ne așteptăm la cele mai grele lupte de până acum. Atmosfera devine tot mai tensionată”

Ce spune Burcea despre relația cu tânăra?