Cum se simte Alexandru Arșinel după operație: ”Și Stela, Dumnezeu să o ierte, a făcut-o”

Alexandru Arșinel a făcut primele declaraţii după operaţie şi a dat detalii despre starea sa de sănătate. Actorul a fost supus unei intervenţii chirurgicale la ochi.

Zilele trecute, Alexandru Arșinel, în vârstă de 81 de ani, a suferit o intervenție chirugicală la ochi, iar admiratorii actorului aşteptau cu nerăbdare veşti despre starea sa de sănătate.

“E o suferință pe care o au toți oamenii de la o anumită vârstă. Ne lasa ochii, intervin ochelarii, operații care ne fac să avem posibilitatea să vedem cu ochi buni. Probabil și din cauza alegerilor, că să vedem mai bine ce se întâmplă, ce urmează să se întâmple. Mai bine să zâmbim decât să stăm supărați.

Diabetul nu a influențat la suferința mea. Am de mai mulți ani ochelari, dar în ultimul an vederea a început să scadă că performanța. Așa am ajuns la profesorul Tătaru, care are o colaborare strânsă cu doamna doctor Monica Pop. Și a avut amabilitatea să mă lucreze, este o operație nouă că și tehnologie, modalitate de a acționa.

O operație prin care nu se folosesc instrumentele de niciun fel, se face cu picături, 30 de minute iți curg picături în ochi și se efectuează transplantul respectiv, se scoate vechiul cristalin și se înlocuiește cu cel nou. Și Stela, Dumnezeu să o ierte, a făcut tot această operație”, a mărturisit Alexandru Arșinel, conform Fanatik.