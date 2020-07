Ce avere are Alexandru Arșinel. Câți bani a strâns într-o viață din teatru și film

În urmă cu două luni, Alexandru Arșinel s-a mutat la Sinaia, motiv pentru care a decis că poate închiria casa pe care o deține îm stațiunea 2 Mai. Iată, așadar, câți bani îi costă pe turiști să vină câteva zile la vila actorului.

Ce avere are Alexandru Arșinel

Alexandru Arșinel a fugit de căldura verii și s-a retras la vila din Sinaia, alături de soția lui, pe nume Marilena. Cum aerul de munte pare să le priască mai bine în această perioadă, actorul s-a decis să închirieze căsuța pe care o deține în stațiunea 2 Mai.

Însă nu este prima dată când Arșinel vrea să închirieze casa de pe litoral, ci aceeași decizie a luat în urmă cu doi ani, scrie click.ro. Astfel, după o simulare pe Booking, pentru a petrece 5 nopți în perioada 14-19 septembrie, 2 familii (4 adulți și doi copii), s-a ajuns la un preț de 4139 de lei, fiind incluse taxe și costuri. Casa cu trei dormitoare, ar putea fi locuită chiar de și trei familii.

Câte case are Alexandru Arșinel

Iar pentru 7 nopți, cu o săptămână mai devreme în septembrie, prețul ar ajunge la 6158 lei.

În descrierea casei, se menționează faptul că aceasta are lounge comun, grădină și facilități de grătar, este dotată cu aer condiționat, are 3 dormitoare, bucătărie, zonă de relaxare și 2 băi. În plus, turiștii mai au la dispoziție și o terasă.

Pe lângă această locuință, actorul mai are o casă de vacanță în Sinaia, de 140 m2, dar și o casă în Buftea, iar în Capitală stă într-o locuință de 225 m2. De altfel, în urmă cu patru ani, în declarația sa de avere a mai apărut și un al patrulea imobil.

De menționat este că soția artistului este imobilizată la pat, în urma unei căzături și unei lovituri puterice la cap. ”Soția mea este imobilizată la pat. Este îngrijită de o femeie cumsecade. Acum am adus-o la munte, la aer curat”, spune actorul.

Din păcate, nu există tratament pentru ca soția actorului să își poată recupera mobilitatea, iar acesta a suferit pentru soția sa. ”Mi-e greu s-o văd cum este şi cum suferă. Mi-e greu să mă uit în ochii ei. Este cel mai greu lucru, dar trebuie să nu mă plâng. Dumnezeu ne ajută şi o să traversăm şi momentele acestea”, a precizat Arşinel la Antena Stars.