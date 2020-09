Alexandru Arșinel trece prin momente grele. S-a operat la ochi

Alexandru Arșinel trece prin momente grele din nou. Alexandru Arșinel a ajuns din nou pe mâna medicilor, având nevoie de o operație la ochi. Alexandru Arșinel a trecut în urmă cu 7 ani printr-un greu transplant de rinichi.

Alexandru Arșinel trece din nou printr-o perioadă grea. Odată cu înaintarea în vârstă, celebrul actor Alexandru Arșinel a ajuns de mai multe ori pe masa de operație. De data aceasta, Alexandru Arșinel s-a prezentat din nou la spital, acolo unde a suferit o intervenție complicată la ochi.

Problemele medicale parcă se țin lanț de Alexandru Arșinel, iar în urmă cu puțin timp timp, potrivit RomâniaTV, celebrul actor a ajuns din nou pe mâna medicului, de data aceasta pentru o intervenție chirurgicală la ochi.

Alexandru Arșinel a fost operat chiar de managerul general al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice, Monica Pop.

Actorul Alexandru Arșinel a trecut prin momente foarte grele și în urmă cu mai mulți ani, atunci când doctorii i-au spus că de urgență trebuie să facă un transplant de rinichi.

Alexandru Arșinel s-a prezentat și s-a înscris pe lista de așteptare, iar norocul i-a surâs repede. Exact în aceeași zi a fost și programat pentru intervenția complicată de transplant. Actorul a fost operat cu succes atunci, însă iată că acum trece din nou prin momente grele.

„Am avut sansa ca in urma cu cateva saptamani sa ies de sub mana profesorului Lucan, restabilit cu analizele aproape de ceea ce inseamna normal. Acasa, am avut o perioada buna, pana cand am luat contact cu aceste comentarii care mi-au produs un soc psihic.

Eu faceam analizele la spitalul Davila si faptul ca au sarit (rezultatul analizelor – n.red.) deodata de la jumatate in plus i-a determinat sa ma trimita de urgenta la Cluj si astazi sunt pus la punct cu analizele.

Acum ar urma si un consult general. Am facut un control cardiac, unul de metabolism. Domnul profesor s-a adresat unor specialisti din Italia si Germania, sa vina sa imi faca si o analiza legata de efectul psihic pe care un astfel de transplant poate sa il aiba si sa vada ce masuri de alinare se pot efectua„, spunea în 2013 Alexandru Arșinel.