Alexandru Arșinel, despre motivul care l-a împins să vândă legume în piață la 81 de ani. Oamenilor nu le-a venit să creadă când l-au văzut la tarabă

Alexandru Arșinel, unul dintre actorii cei mai iubiți din România, a șocat milioane de români în urmă cu câteva zile. Artistul, la cei 81 de ani împliniți, a fost văzut vânzând roșii și ardei kapia în piața Cotroceni. Un bărbat extrem de talentat și activ, marele actor și-a luat masca și viziera și s-a apucat de treabă. Nu puțini au fost cei care l-au văzut și nu au putut crede că este adevărat. Ulterior, actorul a dezvăluit adevărul din spatele gestului său.

În urma imaginilor apărute în presă, Alexandru Arșinel a explicat că ceea ce au văzut milioanele de români este adevărat, el ajutându-și cu mare drag fiul, care are o afacere în domeniul agricol.

Cristian Arșinel, fiul marelui actor, a absolvit două facultăți, Dreptul, dar și ASE, însă nu profesează în niciunul dintre aceste domenii. Surprinzător, Cristi și-a dorit să îmbine utilul cu plăcutul și să lucreze pentru propria sa pasiune, devenind specialist în grădinărit.

Acesta și-a făcut un solar pe un teren din apropierea Bucureştiului, iar cu afacerea lui reușise anul trecut să ajungă și în supermarketuri, unde vindea roşii şi ardei la caserolă.

„Am terminat de plantat ardeiul gras şi cel iute. Mai urmează peste două săptămâni gogoşarii şi vinetele. În supermarketuri, roşiile cherry vor fi la 20 lei/kg şi va fi un mix de mai multe soiuri”, povestea în urmă cu un an, Cristian Arşinel.

Astfel, la vârsta de 81 de ani, cu un diabet zaharat și un transplant de rinichi, Alexandru a fost surprins acum își ajuta băiatul, vânzând roșii și ardei kapia la piața din Cotroceni. Potrivit declarațiilor sale, actorul este pasionat de comportamentul oamenilor la cumpărături, devenind obiect de studio pentru el.

„Îmi place să fac asta pentru că îmi place să fiu printre oameni, să-i văd cum se uită la produse, cum negociază… Legumele sunt excelente, eu toată vara numai de la fiul meu am mâncat. Îmi aducea prospături cu lădiţele la Sinaia, acolo unde am stat izolat cu soţia mea.

Am avut noroc că s-a apucat de treaba asta pe care o face cu o pasiune extraordinară şi toată vara am profitat de producţia lui. Am mâncat bio, dar m-am şi îngrăşat «bio» în izolare. Nu mult, 2-3 kg”, a declarat Alexandru Arşinel, pentru Click.