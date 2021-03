Cum se pregătesc Gina Pistol și Smiley de nașterea bebelușului. Imaginea care i-a uimit pe toți

Gina Pistol și Smiley trec prin cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. Cei doi urmează să aibă o fetiță, iar prezentatoarea „Chefi la Cuțite” și-a pregătit deja geanta cu care va merge la maternitate, așteptând din clipă în clipă travaliul.

Gina Pistol și Smiley sunt unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi au încercat mult timp să își țină relația departe de ochii presei, însă nu au reușit. Vedeta Tv și cântărețul au făcut un videoclip în care și-au asumat public relația, acela fiind și momentul în care au anunțat că vor avea un copil.

Cei doi și-au surprins recent fanii, atunci când Gina a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie emoționantă, în care se sărută cu tatăl copilului său. Fotografia a strâns deja peste 100.000 de like-uri, iar asta pentru că cei doi au fost destul de rezervați, până acum, în astfel de gesturi publice.

Gina și Smiley au făcut și un live pe TikTok, acolo unde au vorbit cu fanii și au răspuns la întrebări despre fetița care urmează să vină pe lume curând. Cântărețul le-a spus fanilor că totul este pregătit pentru venirea bebelușui, de la camera ei, până la pătuț, scaun de mașină sau cărucior.

”Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmaţi până în dinţi. Am renovat o parte din camera fetiţei, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuţ, cărucioare, scaun de maşină… E sindromul ăla al mamelor care pregătesc cuibul pentru venirea copilului. E aproape gata totul, suntem pe ultima sută de metri”, a spus Smiley, invitat la emisiunea „Vorbește lumea”.

Gina Pistol le-a arătat internauților cum a decorat camera pentru fetiță. Ea a ales tonuri pastel, iar culoarea predominantă este roz pal. Viitoarea mămică a amenjat camera pe placul ei și a adăugat câteva elemente de efect, precum o veioză în formă de flamingo sau un îngeraș din ceramică.

Gina Pistol este pregătită să nască în orice moment. În ultima perioadă, vedeta s-a confruntat cu stări de oboseală, dar și alte simptome specifice femeilor gravide, cum ar fi picioarele umflate.

În plus, a povestit prezentatoarea „Chefi la Cuțite”, a avut probleme cu somnul, dar și cu retenția de apă.

„Mi-am pregătit geanta pentru maternitate. Oricum, mai trebuie să mă mai uit prin ea, pentru că am eu așa, o presimțire că am pus foarte multe lucruri de care nu o să am nevoie. Oricum, mă uit în fiecare zi în ea. Așa… chitul pentru recoltarea celulelor stem. Și acum stau și aștept’, a mărturisit Gina Pistol.

În perioada asta, toată lumea îmi recomandă să dorm, dar nu pot să dorm. Dorm o oră jumătate, două, cel mult, mă trezesc, am anumite nevoi. Cumva, cred că mă pregătesc pentru ce va urma’, a spus ea.