Ce a făcut Gina Pistol în luna a noua de sarcină. Dezvăluirea iubitei lui Smiley

Aflată în a noua lună de sarcină, Gina Pistol mai are puțin până când își va strânge în brațe primul copil. Prezentatoarea TV a pregătit atât camera micuței, cât și unul dintre cele mai importante lucruri pentru când aceasta va fi venit pe lume: bagajul de maternitate. Noile detalii date de vedetă în ceea ce privește marele moment.

Gina Pistol e pregătită fizic pentru marele moment. Noi dezvălui despre sarcină

„Mi-am pregătit geanta pentru maternitate, mă uit în fiecare zi în ea, am impresia că am pus prea multe. Am și kit-ul de celule stem. Acum stau și aștept”, a spus vedeta pe Instastory.

Gina și Smiley au pregătit camera fetiței lor, au pus tapet cu păsărele, iar culoarea predominantă este bej, asortată cu mobilierul bebelușului. Efortul depus s-a văzut și la filmările pentru sezonul 9 al show-ului ”Chefi la cuțite”, unde blondina s-a simțit rău. În ajutor i-a venit Speak, care se ocupă de momentele în care ea simte nevoia de o pauză.

„Nimeni nu a intrat în platou decât cu test Covid. Nu am o sarcina ușoară. Nu pot să stau așa multe ore în picioare, la filmări, pentru asta există Speak”, a mai spus Gina.

Retenția de apă i-a dat mari bătăi de cap

Gina Pistol se confruntă cu dureri la nivelul picioarelor, din cauza retenției de apă, drept urmare membrele, buzele și pomeții i s-au umflat vizibil și nici somnul nu mai e ca cel dinainte de a deveni mamă.

„Mă trezesc la o oră și jumătate, sunt anumite nevoi”, s-a plâns vedeta. „Eu, care alergam 6-10 kilometri fără nici o problemă, acum dacă merg 50 de metri trebuie să iau o pauză. Am şi rinită de sarcină, ceea ce înseamnă că nu pot să dorm noaptea. Dacă se întâmplă să pot să dorm noaptea, atunci trebuie să merg des la baie şi dacă n-am nimic cu astea două, atunci mă loveşte fiica mea. Şi, pe lângă toate astea, am început să am şi dureri de spate şi sufăr de sindromul picioarelor neliniştite. Mi se umflă mâinile şi picioarele”, a completat ea.