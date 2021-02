Detaliul șocant observat de fani la Gina Pistol. Vedeta, nevoită să dea explicații ca la DNA

Gina Pistol mai are câteva săptămâni și își va ține în brațe primul copil. În schimb, pe cât de fericită, pe atât de criticată, fiindcă fanii au acuzat-o că a abuzat de operațiile estetice. Reacțiile admiratorilor au venit în urma faptului că prezentatoarea ”Chefi la cuțite” a luat câteva kilograme în sarcină, din cauza retenției de apă, explică vedeta, lucru care i-a transformat înfățișarea.

Deși se află într-o perioadă sensibilă, mai ales având în vedere istoricul el medical – faptul că a rămas însărcinată pe cale naturală la 40 de ani după ce medicii nu i-au dat șanse că i se va întâmpla acest lucru – vedeta Antena 1 nu a fost ferită de criticile celor din mediul online. În ultima vreme, Gina a apărut pe rețelele de socializare mai schimbată, fiind evident faptul că a pus câteva kilograme pe ici, pe colo, iar fața îi este puțin schimbată. Astfel, fanii au început să o acuze că și-a injectat substanțe de mărire în pomeți și buze. Gina a negat.

Vedeta a explicat că aproape toate femeile aflate în ultimul trimestru de sarcină se confruntă cu acest lucru. „Asta ca să încetați cu mesajele să nu îmi mai injectez în buze și în obraji. Pur și simplu rețin apă, așa se întâmplă în sarcină, mai ales pe ultima sută de metri”, a completat aceasta.

Gina Pistol este năpădită de gânduri, fiind pe ultima sută de metri înainte de a-și cunoaște fiica. Emoțiile și nerăbdarea o copleșesc, făcând-o să se întrebe mai multe despre marele moment, anume când o va ține în brațe pe micuța sa, dar și despre ce se va petrece după, dacă va fi ori ba o mamă bună.

„Nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri de fapt, pentru că mai am puțin. Mai am o săptămână, asta care vine, cealaltă. Abia acum realizez ce mi se întâmplă, asta după discuția avută cu anestezistul. Mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare …. Cred că toate femeile au trecut prin asta”, povestea ea în urmă cu câteva zile.