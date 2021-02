Gina Pistol, cuprinsă de panică după ce a fost la medic. Ce a pățit iubita lui Smiley

Gina Pistol se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Aceste momente vin, însă, și cu clipe mai puțin plăcute. De ce prezentatoarea de televiziune a fost cuprinsă de teamă după ultimul control la medic? Ce a pățit vedeta?

Gina Pistol, cuprinsă de panică înainte de naștere. Ce se întâmplă cu iubita lui Smiley?

Emoțiile se bat cap în cap pentru viitorii părinți celebri. Cei doi sunt nerăbdători să-și vadă primul copil, dar teama îi cuprinde cu fiecare zi care se apropie de termen. Ziua nașterii vine cu pași repezi, iar Gina se simte din ce în ce mai copleșită de trăiri care mai de care mai deosebite.

Prezentatoarea de la Antena 1 a mărturisit că abia acum își dă seama ce i se întâmplă, pentru că cel mai probabil a reușit ca până în acest punct doar să se bucure de cele care i se întâmplă, de miracolul pe care în sfârșit îl poartă în pântece.

Gina și Smiley urmează să devină părinți pentru aproximativ o săptămână, iar desigur că cele mai multe griji revin în dreptul mămicii. Blondina a început să se gândească la orice detaliu, dar și la extreme, în cazul în care i s-ar întâmpla ceva rău, întrebându-se dacă va fi sau nu o mamă bună. Vedeta de televiziune urmează să nască prin cezariană, așa că a avut recent și o întrevedere cu anestezistul care urmează să-i fie alături.

„Mai am o săptămână. Mă apucă panica. Cred că toate femeile au trecut prin asta”

„Nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri de fapt, pentru că mai am puțin. Mai am o săptămână, asta care vine, cealaltă. Abia acum realizez ce mi se întâmplă, asta după discuția avută cu anestezistul.

Mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare …. Cred că toate femeile au trecut prin asta”, le-a mărturisit Gina Pistol fanilor ei de pe Instagram.

