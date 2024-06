Cum se antrenează astronauții pentru a merge pe Lună. Următoarea misiune va avea loc în 2026

Au trecut nu mai puțin de 55 de ani de la prima misiune umană pe Lună. Deși există mulți sceptici, care spun că a fost un fake, misiunea Apollo 11 a făcut istorie. Acum NASA pregătește o nouă misiune, explicând și cum se antrenează astronauții pentru a merge pe Lună, având în vedere că următoarea misiune va avea loc în 2026.

Misiunea Apollo 11 și controversele din jurul ei

În 1969, într-o transmisie LIVE urmărită de aproape toată populația Terrei, astronauții misiunii Apollo 11 aveau să scrie istorie. Deja știm celebra replică a lui Neil Armstrong când a pus piciorul pentru prima dată pe Lună, „Acesta este un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire.”

Cu toate astea, au apărut teorii ale conspiraționiștilor, care spuneau că, de fapt, aselenizarea nu ar fi avut loc deloc, și că ar fi fost doar o înscenare a americanilor. Unii conspiraționiști au mers până acolo, încât declarau că celebrul regizor american Stanley Kubrick ar fi filmat aselenizarea în Zona 51.

De-a lungul anilor, NASA a făcut tot posibilul pentru a reduce teoriile conspirației privind aselenizarea. Eforturile organizației, la fel ca și teoriile în sine, nu au început imediat după ce Apollo 11 a aterizat pe Lună în 1969.

NASA a făcut un efort pentru a contracara teoriile conspirației în creștere, publicând în iunie 1977 o fișă informativă intitulată „Astronauții americani au aterizat cu adevărat pe Lună?”. Primul rând al comunicatului a răspuns succint: „Da. Astronauții au aterizat pe Lună”.

Nota de două pagini citează în mod special cartea „We Never Went to the Moon”, care a fost autopublicată în 1974 de Bill Kaysing, un fost inginer care a murit între timp. înainte de a respinge afirmațiile acestuia potrivit cărora Agenția de Informații a Apărării a montat un platou fals pentru a pune în scenă aterizarea în Nevada.

După 55 de ani, NASA pregătește o nouă misiune pe Lună

Deși trăim într-un secol al tehnologiilor avansate, care ar putea permite, în teorie, dezvoltarea unor soluții viabile pentru o nouă misiune pe Lună, conspiraționiștii sunt acum mult mai încrezători în teoriile enunțate anterior, având în vedere chiar această situație.

Dacă ne gândim că în 1969 tehnologiile erau rudimentare, în comparație cu cele de azi, ai putea fi tentat să crezi că, de fapt, tot ceea ce s-a întâmplat atunci a fost o înscenare. Iar ca și argumente a acestor afirmații stau chiar tehnologiile de azi și cele de atunci.

Dar, iată că NASA, deși spunea că nu au încă tehnologia necesară pentru a face o nouă misiune umană pe Lună (cum a fost totuși posibilă în 1969?!), anunța de curând că pregătește o nouă misiune spațială, iar ca termen era dat anul 2026.

Nava spațială Orion pentru Artemis 1, care a înconjurat Luna cu manechine și experimente științifice în 2022, tocmai a aterizat în Ohio în martie a.c., pentru opt luni de teste înainte ca oamenii să urce la bordul viitoarelor versiuni ale navei spațiale, au declarat oficialii NASA într-un comunicat pe 6 martie.

Artemis 2 va aduce patru astronauți în jurul Lunii nu mai devreme de septembrie 2025, anunțau cei de la NASA. Următoarea misiune, Artemis 3, este programată să aducă astronauți pe suprafața lunară nu mai devreme de 2026 la bordul navei Starship a companiei SpaceX, după o călătorie pe Lună la bordul lui Orion. Reamnintim că, atât Artemis 2, cât și Artemis 3 au fost amânate în ianuarie din cauza mai multor probleme tehnice.

„Inginerii și tehnicienii de la NASA și Lockheed Martin vor supune articolul de testare la condițiile extreme pe care Orion le poate experimenta în timpul unui scenariu de anulare a lansării. Campania de testare de lungă durată include simularea unor descărcări electrice și o acustică la nivel de avort care atinge niveluri de peste 160 de decibeli, mai tare decât un ciocan pneumatic. Aceasta include, de asemenea, desfășurări ale capacelor de andocare și de ecranare ale navei spațiale și ale sistemului de ridicare a modulului echipajului, (care sunt) cinci airbaguri în partea superioară a capsulei care se umflă la aterizare.”, a precizat NASA.

În același timp, lumea afla și despre o altă intenție a americanilor, și anume că NASA va construi o bază pe Lună.

NASA explică cum se antrenează astronauții pentru a merge pe Lună

Planul NASA și misiunea Artemis III, sunt cele mai ambițioase misiuni de explorare lunară, care au captat atenția internațională prin stabilirea întoarcerii pe Lună pentru anul 2026. Acest proiect reprezintă prima întoarcere cu echipaj uman pe satelitul nostru natural în mai bine de jumătate de secol.

Pregătirile sunt în plină desfășurare, în Statele Unite având loc teste de teren care durează o săptămână și care simulează condițiile din peisajul lunar. Doi astronauți NASA, Kate Rubins și Andre Douglas, efectuează o serie de teste în acest mediu care reproduce caracteristicile solului lunar.

NASA a publicat mai multe imagini de la locul de testare din San Francisco, care îi arată pe astronauți efectuând simulări de plimbări lunare în timp ce traversează deșertul. Aceste teste, care fac parte din campania Artemis, implică două echipe care lucrează împreună pentru a simula operațiunile lunare.

Una dintre echipe, formată din astronauți, ingineri NASA și experți în domeniu, a efectuat plimbările simulate pe Lună, în timp ce cealaltă echipă, de la Centrul Spațial Johnson din Houston, supraveghează și ghidează aceste activități.

La încheierea fiecărei simulări, a avut loc o sesiune comună de analiză, la care au participat echipa științifică, echipa de control al zborului, astronauții și experții din domeniu. În cadrul acestei ședințe, lecțiile învățate au fost discutate în detaliu și înregistrate pentru aplicații viitoare și pentru îmbunătățirea continuă a procesului.

Barbara Janoiko, responsabilă cu testele pe teren la Centrul Spațial Johnson, a subliniat importanța acestor antrenamente pentru a asigura finalizarea cu succes a operațiunilor lunare în cadrul misiunilor Artemis.

Obiectivul fundamental al acestor misiuni este de a stabili o prezență umană durabilă pe Lună. Fiecare exercițiu este analizat amănunțit la finalizare, permițând tuturor echipelor implicate să înregistreze lecțiile învățate care vor fi aplicate în viitoarele operațiuni Artemis și în dezvoltarea tehnologiei spațiale.

„În timpul Artemis III, astronauții vor fi operatorii noștri științifici pe suprafața lunară, cu o întreagă echipă științifică care îi va sprijini de aici de pe Pământ”, a explicat Cherie Achilles, manager științific al testului la Centrul Goddard Space Flight Center al NASA din Greenbelt din Maryland.

Misiunea Artemis III pe Lună, o provocare în istoria explorării spațiale

NASA a subliniat complexitatea acestei misiuni atât din punct de vedere ingineresc, cât și al capacității umane. Vizând regiunea Polului Sud lunar, această aventură promite să dezvăluie noi cunoștințe despre sistemul nostru solar și despre propria planetă, servind drept sursă de inspirație pentru generațiile viitoare.

Timp de aproximativ o lună, astronauții de pe Artemis III vor face o călătorie pe orbita lunară. Doi membri ai echipajului vor coborî apoi pe suprafața lunară, unde vor efectua o serie de lucrări științifice revoluționare în apropierea Polului Sud.

După această fază, ei se vor întâlni cu restul echipajului pe orbita lunară pentru a întreprinde călătoria de întoarcere pe Pământ. Acest plan detaliat evidențiază complexitatea și meticulozitatea necesare pentru a realiza cu succes o misiune de o asemenea amploare și anvergură.