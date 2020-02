Descoperirea NASA surprinzătoare! Pământul mai are o lună, dar este o chestiune temporară

Pământul ar putea avea o lună nouă. Pe 19 februarie, astronomii de la Catalina Sky Survey din Arizona au descoperit un obiect slab care se deplasa pe cer. În zilele următoare, cercetătorii de la alte șase observatorii din întreaga lume au urmărit obiectul, denumit 2020 CD3, și au calculat orbita sa, confirmând că a fost legat gravitațional de Pământ aproximativ trei ani.

Un anunț publicat de Minor Planet Center, care monitorizează obiectele mici în spațiu, afirmă că „nu a fost găsită nicio legătură cu un obiect artificial cunoscut”, ceea ce implică faptul că este cel mai probabil un asteroid prins de gravitația Pământului în timp ce a trecut pe lângă planetă.

Acesta este doar al doilea asteroid cunoscut de planeta noastră ca mini-lună – primul, RH120 2006, gravitând în jurul lunii septembrie 2006 și iunie 2007 înainte de a se depărta. Luna noastră nouă are probabil între 1,9 și 3,5 metri sau aproximativ dimensiunea unei mașini, ceea ce face ca aceasta să nu se potrivească cu luna primară a Pământului. Înconjoară planeta noastră la fiecare 47 de zile pe o orbită largă, în formă ovală, care se învârte mai ales departe de calea lunii mai mari. Orbita nu este stabilă, până la urmă CD3-ul 2020 se va îndepărta de Pământ.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020