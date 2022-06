Cum să scapi de senzația de foame. Sfaturile de pe propria piele ale doctorului Mihail Pautov

Foamea este indiciul natural al corpului că are nevoie de mai multă hrană. Când stomacul rămâne fără alimente, va începe să scoată anumite zgomote, iar pe tine s-ar putea să te doară capul sau să ai o stare de nervozitate. Există mai multe explicații posibile pentru senzația de foame, inclusiv o dietă lipsită de proteine, grăsimi sau fibre, precum și stres excesiv ori deshidratare. În astfel de situații aplică trucurile medicului Mihail Pautov.

De obicei, foamea se instalează după două ore de la ultima masă. De fapt, simți că stomacul cere mâncare, iar energia îți scade. De asemenea, poți experimenta o lipsă de concentrare. Pentru a scăpa de această senzație enervantă, mai ales când ești la serviciu și parcă ai mânca o prăjitură, ține cont de sfaturile doctorului Mihail Pautov. Le-a testat pe propria piele și funcționează.

Dacă simți că ți-e foame tot timpul, chiar și după masă, nu ești singurul care pățește asta. Foamea este un indiciu că organismul tău are nevoie de mai multă mâncare. Mai poate fi un semn al golului emoțional. Apelezi la tot felul de preparate în încercarea de a te liniști sau din tristețe, plictiseală. Problema este că mâncarea în exces poate declanșa creșterea în greutate. Află cum a scăpat dr. Mihail Pautov de senzația de foame. Medicul a ajuns să mănânce de nevoie.

Într-o postare pe Facebook, celebrul doctor din Rep. Moldova a oferit explicații despre senzația de foame, ce o declanșează, cum a scăpat de ea și ce trebuie să mâncăm atunci când stomacul ne cere ceva dulce.

„Cum am scapat de senzatia de foame;

Am incercat asta pe propriul corp si efectiv am ajuns sa mananc de nevoie, nu de foame.

Explicatie: corpul tau functioneaza in 2 moduri ancestrale care l-au tinut in viata sute de mii de ani in conditii de salbaticie. Sa le spunem: Mod de achizitie și Mod de consum.

Primul mod se intampla vara; este cald, este soare, cresc toate dulcegariile in copaci; te urci in copac si te saturi. Deodata toata glucoza si fructoza din fructe se absoarbe in sange, creste glicemia la cer, bubuie pancreasul de insulina iar toata insulina asta iti impinge glucoza in celule si asa se fomreaza grasimea care se depune; ea se depune pentru iarna, cand teoretic nu vei mai avea resurse; si aici e un secret! Insulina va impinge MAI MULTA glucoza in celule decat ar trebui; astfel, imediat dupa masa faci HIPOGLICEMIE + FOAME! Asa corpul te motiveaza sa te urci din nou in copac, ca sa faci acea ACHIZITIE iar… si iar … si iar; pentru ca fructele nu vor sta mult in copaci iar tu trebuie sa consumi cat de mult poti. Astfel faci acei colacei care raman rezerva ta pentru iarna. Cam asa arata si mesele noastre zilnice: pline de carbohidrati simpli, corpul ii depune si iar ne da senzatia de foame.

Al doilea mod – cel de consum – se intampla iarna: nu mai avem nici fructe nici dulcegarii; maxim carne, grasimi si uneori legume; si toate astea rar; corpul nu mai are glucoza si nu mai secreta exces de insulina, insa trece in starea de KETOZA – cand corpul tau nu mai consuma glucide pentru energie ci direct grasimi; Aici corpul nu mai are nevoie de senzatia de foame, stie ca nu il ajuta la nimic; ba din contra, reduce din senzatia de foame pentru a nu-si consuma imediat rezervele de alimente.”, a precizat Mihail Pautov.