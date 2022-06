Cum s-a simțit vedeta din România care a stat 17 zile fără mâncare: ‘Capul mă durea îngrozitor’

O vedetă de la noi a stat fără mâncare preț de 17 zile. Aceasta a recunoscut faptul că a avut coșmaruri și a durut-o foarte tare capul. Medicii nutriționiști atrag un semnal de alarmă după ce femeia cunoscută și-a făcut publică povestea. ,,Fără un set de analize în prealabil nu ai cum să ții post negru atâtea zile”, spune un specialist. De ce a făcut asta și despre cine este vorba? Mulți internauți au rămas fără reacție atunci când au auzit.

Solista Lena Miclăuș a uimit o țară întreagă. Aceasta a surprins pe toată lumea cu anunțul ei. Femeia în vârstă de 37 de ani a renunțat la mâncare preț de 17 zile. În tot acest timp ea a consumat doar apă.

Artista a povestit cât de greu i-a fost și prin câte schimbări a trecut organismul ei. Mulți nu au înțeles motivul pentru care a făcut asta, dar ea și-a dorit să țină post negru. Blondina a susținut că nu i-a fost deloc ușor cât timp nu a mâncat, iar senzația de foame nu îi dădea deloc pace mai ales la început.

Cea din urmă nu a fost deloc împinsă de cineva pentru a face asta, ci doar și-a dorit să își ,curețe’ organismul și sufletul, pentru că s-a rugat mai mult decât a făcut-o în toată viața sa. Lena își propusese inițial să țină 20 de zile, dar a renunțat pentru că a început să se simtă foarte rău.

”Eu am ținut acest post pentru mine, nu trebuie să mă copieze nimeni. Am și făcut niște analize, înainte. Dacă aș fi avut probleme de sănătate nu aș fi renunțat atâtea zile la mâncare, este chiar periculos.

Lumea nu știe însă că, după ce l-am născut pe băiatul cel mare, am ținut de fapt toate posturile, adică de 10 ani. Am vrut să țin mai mult de 17 zile, aflasem că după 20 de zile ți se schimbă sângele, se curăță de toxine, dar n-am mai rezistat. N-a fost deloc ușor, mai ales în primele trei zile.

Am avut amețeli, și, pentru că renunțasem la cafea, am avut puternice dureri de cap, am și stat o zi numai în pat. Din a patra zi însă a dispărut total senzația de foame. Acest post l-am ținut pentru sufletul meu. M-am gândit că, la cât de multe mi-a dat Dumnezeu, și poate că n-am muncit suficient pentru a-mi da tot ce am, să țin și eu un post mare”, a povestit ea, pentru ego.ro.