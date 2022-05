Cum s-a schimbat viața lui Daniel Onoriu după ce a fost 55 de zile în comă: “M-am pocăit”

Daniel Onoriu poate spune că s-a născut a doua oară, după problemele grave de sănătate pe care le-a avut și zero șanse din partea medicilor. Viața faimosului pilot de curse s-a schimbat radical. Când nimeni nu mai credea că se va mai trezi din comă, Dumnezeu i-a mai acordat o șansă, după cum spune chiar el. Drama prin care a trecut l-a făcut să se întoarcă la credință și să se pocăiască. Totul a plecat de la o operație de micșorare a stomacului.

Daniel și Isabela Onoriu au făcut noi dezvăluiri cutremurătoare despre perioada în care celebrul pilot a stat în comă și nimeni nu credea că se va mai trezi vreodată. Bărbatul a trecut peste cea mai mare cumpănă din viața sa. Problemele au debutat la finalul anului trecut când, după reîntoarcerea din Turcia, unde a efectuat o operație de micșorare a stomacului, a început să se simtă rău și să vomite sânge.

Starea lui de sănătate era atât de gravă, încât a ajuns de urgență la spitalul Floreasca din Capitală. Aici a rămas internat până în martie 2022. Onoriu a stat peste 100 de zile sub supravegherea medicilor, dintre care 55 în comă indusă. În tot acest timp, specialiștii români au făcut eforturi uriașe pentru a nu-l pierde. Deși a jonglat cu moartea de atâtea ori prin prisma meseriei sale (pilot de curse), organismul lui Daniel dădea semne că nu mai are putere să lupte.

Povestea sa este cu adevărat șocantă. Daniel Onoriu și-a dorit să slăbească niște kilograme, crezând că operația de micșorare a stomacului este soluția perfectă. În schimb, a stat la pat, conectat la aparate, în comă, timp de 55 de zile! Prezent cu soția lui în emisiunea „Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, bărbatul a făcut dezvăluiri ce-ți fac pielea de găină.

În tot acest timp de spitalizare, Isabela i-a fost alături soțului ei. Aceasta a relatat ce reacție a avut când l-a văzut pe Daniel pe patul de spital, ce a învățat din toată această experiență și ce sacrificii a făcut familia pentru sănătatea pilotului.

„Au fost 55 de zile de comă și 100 de terapie intensivă, șanse zero. Eu nu am știut, nu ne-au spus. După trei zile, am făcut cerere să intru să-l văd și când l-am văzut așa, mi-am dorit moartea. Am zis Doamne, ia-mă! Nu am văzut pe nimeni niciodată la terapie, mai ales pe el, și când l-am văzut după operație, transformat, am zis că nu pot să duc.(…) Mi-am dat seama de un lucru în toată perioada asta și anume că oricât de mulți bani ai avea în viață, nimic nu te poate salva, nu te poate ajuta, dacă Dumnezeu nu îți e aproape. Fără credință suntem nimeni.

Toată familia am dormit în fața spitalului, timp de trei luni, zi și noapte, mașina o făcusem pat. În afară de rugăciunile să se facă bine, ne rugam să îl putem transfera în altă parte, dar doctorii ne-au spus că nu rezistă transferului.”, a spus Isabela Onoriu.