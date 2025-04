Cum arată acum solistul de la trupa Bosquito și cu ce se mai ocupă. Viața lui Radu Almășan s-a schimbat complet

Radu Almășan, vocea emblematică a trupei Bosquito, cunoscut pentru piese precum „Două mâini” sau „Hopa Hopa”, trăiește o transformare profundă, nu doar ca artist, ci și ca om. După 25 de ani de carieră muzicală și o viață petrecută în lumina reflectoarelor, Almășan și-a găsit liniștea și sensul într-un loc neașteptat: credința ortodoxă.

Cunoscut pentru firea sa deschisă și exploratoare, artistul nu s-a grăbit să îmbrățișeze religia în care s-a născut. A preferat să caute, să înțeleagă și să experimenteze. Drumul său spiritual a fost lung și plin de întrebări. Artistul a mărturisit că, înainte de a reveni la Ortodoxie, a trecut printr-un amplu proces de cercetare interioară.

„Nu am ajuns la Ortodoxie din prima. Am trecut… M-am dus pe la templele hinduse, am citit Coranul, am citit tot felul de chestii și ultima dată am ajuns aici. Pentru că mie mi se părea că nu Ortodoxia… că ea e depășită complet. Și, când am ajuns să văd că credința strămoșilor mei de fapt este cea care este valabilă pentru mine, și cred că și pentru toată lumea, dar cel puțin pentru mine… Atunci am avut un… șoc, aproape șoc”, a declarat Radu într-un interviu pentru Doxologia.