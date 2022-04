Daniel Onoriu, decizie radicală după ce a fost la un pas de moarte. Fostul pilot de raliuri a fost supus unei intervenții de micșorare a stomacului în Turcia, în 24 noiembrie. Dar operația nu a mers deloc bine, astfel că nepotul marii inteprete Gabi Luncă a ajuns, în stare critică, pe mâna doctorilor de la Spitalul Floreasca din București. După 55 de zile de comă, bărbatul și-a revenit în simțiri, iar luna trecută a fost externat. Daniel Onoriu nu are de gând să-i lse pe medicii turci să scape prea ușor.

Daniel Onoriu a suferit o hemoragie internă masivă, motiv pentru care a fost nevoie de încă o operație. Familia l-a transferat pe fostul pilot de raliuri la Spitalul Floreasca din Capitală, unde a stat în comă indusă nu mai puțin de 55 de zile. Medicii români au reușit însă să facă minuni, iar pe data de 8 martie Daniel Onoriu a fost externat. Fostul pilot și familia sa sunt convinși că doar o minune a făcut posibilă scăparea sa de la o moarte care, la un moment dat, părea iminentă.

Daniel Onoriu s-a apropiat mult de Dumnezeu și de biserică după teribila experiență prin care a trecut. El a postat un mesaj pe contul de Facebook sub titlul „Îl iubesc pe Dumnezeu”

„În urmă cu 99 de zile eram un tip normal, cu vise și speranțe și planuri de viitor. Toată viața am fost activ, sportiv, dar și pofticios. Credeam că doar cele câteva kilograme în plus pe care le aveam erau singura mea problemă și am ales cea mai și metodă de slăbire: gastric sleeve (operație de micșorare a stomacului). Nici prin gând nu îmi trecea că am să intru în tragedia vieții mele. Am mai trecut prin încercări, dar incomparabil cu această cumpănă. Nu există scară de măsurare sau termen de comparație!”, a scris Daniel Onoriu, pe pagina sa de socializare.