Fostul bodyguard al lui David Beckham, găsit mort în Spania după ce a fost dat dispărut

Craig Ainsworth, fostul bodyguard al familiei Beckham și fost soldat în trupele de elită Royal Marines, a fost găsit mort în Spania, la doar câteva zile după ce fusese dat dispărut. Mama sa, Sally, a fost cea care a confirmat vestea tragică, la scurt timp după ce lansase un apel disperat pentru găsirea lui, menționând că fiul ei suferea de tulburare de stres posttraumatic (PTSD).

Într-o postare sfâșietoare pe Facebook, Craig își lua rămas-bun de la cei dragi, citându-l pe Oscar Wilde: „Să trăiești este cel mai rar lucru din lume. Majoritatea oamenilor doar există, atât”.

„Pentru mulți dintre voi va fi un șoc, dar am fost într-o durere cumplită în ultimii patru ani, de când pandemia a distrus tot ce am construit. Am pierdut niște oameni cu adevărat minunați, de care eram mândru că-i numesc prieteni și colegi. Am trăit viața a zece bărbați. Cu o inimă pură și intenții bune. Nu am fost perfect, dar cu siguranță am trăit. Am fost în agonie, dar am încercat să ofer pozitivitate lumii și să-i ajut pe ceilalți”, a mai scris el.