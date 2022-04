Daniel Onoriu, atins de divinitate după ce era să își piardă viață. Fostul pilot de raliuri a trecut printr-o cumpănă uriașă în ultimele luni. El a fost operat în Turcia pentru micșorarea stomacului. Dar intervenția n-a mers cum trebuia, astfel că Onoriu a suferit o hemoragie internă. Transferat într-0un spital din București, el a fost operat din nou și a stat în comă vreme de 55 de zile. Experiența l-a marcat pe Daniel Onoriu, care, după ce și-a revenit, s-a apropiat mult de credință și de Dumnezeu.

Daniel Onoriu, atins de divinitate după ce era să își piardă viață. Fostul pilot de raliuri a fost supus unei intervenții de micșorare a stomacului în Turcia, în 24 noiembrie. Dar operația nu a mers deloc bine, astfel că nepotul marii inteprete Gabi Luncă a ajuns, în stare critică, pe mâna doctorilor de la Spitalul Floreasca din București. El a suferit o hemoragie internă masivă, motiv pentru care a fost nevoie de încă o operație.

Familia l-a transferat pe fostul pilot de raliuri la Spitalul Floreasca din Capitală, unde a stat în comă indusă nu mai puțin de 55 de zile. Medicii români au reușit însă să facă minuni, iar pe data de 8 martie Daniel Onoriu a fost externat. A început ulterior procesul de recuperare, dar ceva s-a schimbat în omul Daniel Onoriu. Experiența ce l-a adus în pragul morții l-a făcut să se apropie de credință și de Dumnezeu.

Daniel Onoriu a fost salvat prin ceea ce el și familia sa consideră a fi fost o minune. După o asemenea experiență, fostul pilot este tot mai curpins de fiorul divinității. El a postat un mesaj pe contul de Facebook sub titlul „Îl iubesc pe Dumnezeu”

„În urmă cu 99 de zile eram un tip normal, cu vise și speranțe și planuri de viitor. Toată viața am fost activ, sportiv, dar și pofticios. Credeam că doar cele câteva kilograme în plus pe care le aveam erau singura mea problemă și am ales cea mai și metodă de slăbire: gastric sleeve (operație de micșorare a stomacului). Nici prin gând nu îmi trecea că am să intru în tragedia vieții mele. Am mai trecut prin încercări, dar incomparabil cu această cumpănă. Nu există scară de măsurare sau termen de comparație!”, a scris Daniel Onoriu, pe pagina sa de socializare.