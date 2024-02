Cum s-a îmbogățit Mihai Albu din mărțișoare în comunism și cu câți bani le vindea: ”Am pus suflet!”. Cât costă un mărțișor și o zambilă în 2024? FOTO EXCLUSIV

Mâine este 1 Martie, însă comercianții duc lipsă de clienți, în acest an. Au decis să mai lase la preț, doar-doar vor scăpa de marfă, însă, în zadar. Reporterul Playtech Știri a stat de vorbă, atât cu o vânzătoare de mărțișoare, cât și cu o florăreasă. Ambele, total nemulțumite. Am aflat care sunt prețurile, în 2024, comparativ cu 2023. Vă prezentăm și povestea de succes a designerului Mihai Albu, care, în anii studenției, la Arhitectură, a câștigat o avere, din mărțișoarele lucrate de el.

Designerul Mihai Albu a strâns o avere, în anii 80, din vânzarea mărțișoarelor realizate chiar de el. Era, pe atunci, student la Arhitectură. Iată povestea lui de succes, de la acea vreme. Am aflat și ce și-a cumpărat din banii câștigați:

Pe vremea lui Ceaușescu mi-am cumpărat o mașină Oltcit, de 70.000 de lei, exact în anul 1988. Eram student la Arhitectură. Am strâns banii câțiva ani la rând, din mărțișoare. Mai făceam și din ceva proiecte și felicitări. Vindeam mărțișoare cu 10 lei bucata, pe cele scumpe, dar aveam și la 70 lei bucata”, ne-a declarat Mihai Albu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

”Eu mă pregăteam încă de cu 7 luni înainte. Mergeam la mare și strângeam scoici, melci și tot felul de steluțe de mare, apoi le sortam pe categorii, mărimi și culori. Iar din luna ianuarie le pictam, făceam aranjamente în rășină. Erau și sub formă de vază, în care puneam flori presate, cu luni înainte.

Designerul de încălțăminte și-a exprimat părerea despre modelele din acest an, la mărțișoare, multe fiind de duzină. Prin urmare, nici nu prea prezintă interes:

”Mărțișoarele actuale nu sunt făcute cu suflet, sunt gândite pentru a face bani. Se preiau tot felul de teme, duse la extrem. Tot felul de interpretări. Mie îmi plac mărțișoarele făcute cu suflet, eu am pus suflet, în cele pe care le vindeam. Cele realizate de persoane cu înclinație artistică se evidențiază ca mici opere de artă. Cele lucrate manual necesită mai mult timp și de aceea sunt cu mult mai scumpe. Cele industriale, făcute la mașinării, multe din tablă sau din plastic, se fac mii de bucăți pe oră, prin atelierele din România. Nu cred că ajunge cineva să le comande în China special pentru piața românească”, ne-a mai spus Mihai Albu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

În fața celebrului magazin ceaușist ”Unirea”, din buricul Capitalei, comercianții care și-au instalat tarabele se află în așteptarea clienților. Însă, trecătorii, cei mai mulți dintre ei, cu gândul în cu totul altă parte, nu se opresc nici măcar să admire mărțișoarele, pe care, conform tradiției, femeile le poartă, de 1 Martie, prinse în piept, ca să le poarte noroc.

Modele sunt, de tot felul, de la floricele din plastic, la păpușele din pânză și brățări cu pietricele, și până la ceva mai simandicos, care ne amintesc de celebrul stil Fondul Plastic, din anii comunismului, mărțișoare pictate de o mână pricepută. Pe scurt, artă, o amintire care va dăinui în timp.

Cât costă mărțișoarele, în 2024? Puteți găsi și la un leu bucata, brățărele modeste, însă, la urma-urmei, gestul contează. Prețurile pot ajunge și la 25-35 de lei, îndeosebi cele realizate de artiști. Am stat de vorbă cu o doamnă, între două vârste, îmbrăcată cu trei rânduri de haine. Soarele e sus, pe cer, la orele amiezii, însă nu e deloc cald. Aceasta ne-a dezvăluit, cu dezamăgire, cum merg vânzările, în acest an:

”Am mărțișoare și la un leu bucata, pentru cei care nu-și permit, care nu au bani. Unele modele sunt și de anul trecut, ce nu am vândut în 2023, așa că le-am lăsat la același preț, deși s-au scumpit toate, între timp, și pâinea și benzina.

Am zis să ia toată lumea, pentru a le face o bucurie celor dragi. Am aici și o cafea caldă, ne mai încălzim, ce să facem? Când stai pe loc, și câte 8 ore, te ia frigul, chiar dacă am multe haine pe mine”, ne-a declarat aceasta, exclusiv pentru Playtech Știri.