Lumea muzicii, în doliu! Roberta Flack, vocea inconfundabilă a hitului „Killing Me Softly”, s-a stins din viață

Industria muzicală pierde o legendă! Roberta Flack, artista care a cucerit generații întregi cu piesele sale inconfundabile, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani.

Celebra cântăreață, pianistă și compozitoare a fost cunoscută pentru interpretările sale sensibile și vocea unică, care a transformat hituri precum „Killing Me Softly With His Song” și „The First Time Ever I Saw Your Face” în adevărate capodopere ale muzicii internaționale.

Anunțul oficial al decesului

Trista veste a fost confirmată de publicista sa, Elaine Shock, printr-un comunicat oficial.

„Avem inima frântă după ce glorioasa Roberta Flack a murit în această dimineață, 24 februarie 2025. (…) A murit liniștită, înconjurată de familia ei. Roberta a depășit limite și recorduri. Ea a fost, de asemenea, un educator mândru”, a declarat reprezentanta artistei, potrivit Variety.

Deși cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică, Roberta Flack fusese diagnosticată cu scleroză laterală amiotrofică (ALS) în 2022, o boală care, în cele din urmă, i-a afectat capacitatea de a cânta. Anterior, artista suferise un accident vascular cerebral în 2016, ceea ce i-a limitat prezența pe scenă.

Drumul către succes al unei artiste legendare

Născută pe 10 februarie 1937, în Black Mountain, Carolina de Nord, Roberta Flack a crescut într-o familie pasionată de muzică. De la o vârstă fragedă, a fost inspirată de gospel-ul lui Mahalia Jackson și Sam Cooke, ceea ce a determinat-o să urmeze o carieră muzicală. La doar 15 ani, a obținut o bursă muzicală la prestigioasa Universitate Howard.

Deși visa să devină cântăreață de operă, Flack a început să predea muzică în școlile gimnaziale din Washington, D.C., iar seara cânta în cluburi locale. Talentul său a fost remarcat de pianistul de jazz Les McCann, care i-a deschis calea către o colaborare cu Atlantic Records în 1968.

Premii Grammy și recunoaștere internațională

Roberta Flack a fost prima artistă din istorie care a câștigat consecutiv premiul Grammy pentru Înregistrarea Anului, cu piesele „The First Time Ever I Saw Your Face” în 1973 și „Killing Me Softly With His Song” în 1974.

Criticii au lăudat sensibilitatea și profunzimea interpretărilor sale, iar fondatorul Atlantic Records, Ahmet Ertegun, a descris-o drept „una dintre cele mai bune cântărețe din istoria muzicii pop americane”.

Piesa „The First Time Ever I Saw Your Face”, înregistrată inițial în 1969, a devenit un succes răsunător după ce a fost inclusă în filmul „Play Misty for Me”, regizat de Clint Eastwood în 1971.

Ultimul album al artistei, „Let It Be Roberta”, un omagiu adus pieselor legendare ale trupei Beatles, a fost lansat în 2012.

O moștenire muzicală nemuritoare

Moartea Robertei Flack lasă un gol imens în industria muzicală, însă moștenirea ei va dăinui prin piesele sale nemuritoare. Cu o carieră impresionantă, multiple premii Grammy și milioane de fani din întreaga lume, artista rămâne un simbol al muzicii soul și pop.

Fanii și colegii de breaslă îi aduc un ultim omagiu, iar mesajele de condoleanțe au început deja să curgă din partea marilor artiști ai lumii. Lumea muzicii pierde o stea, dar cântecele Robertei Flack vor continua să răsune pentru generații întregi.