”Regele pantofilor”Mihai Albu, sfaturi de aur pentru Carmen Iohannis: ”Are un picior frumos, foarte lucrat”. Cine o încălța pe Elena Ceaușescu? EXCLUSIV

Mihai Albu a împlinit ieri 61 de ani. La ceas aniversar, el ne-a vorbit despre activitatea sa, ca designer de încălțăminte, dar și despre relația cu actuala iubită, de profesie medic chirurg. Ne-a explicat și de ce a refuzat să participe la show-ul de supraviețuire ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, de la Pro TV, deși primise o ofertă tentantă.

Mihai Albu a organizat ieri o mică petrecere, la un local. E bucuros că fiica lui, Mikaela, i-a transmit urări:

”Ieri am am ieșit, cam o oră și jumătate, la un restaurant, cu iubita mea și cu fetița ei. Fiica mea, Mikaela, m-a sunat ieri, și mi-a urat ”La mulți ani!”, m-am bucurat foarte mult. Iulia, fosta mea soție, nu mi-a urat nimic, nu m-a căutat. Dar, noi nu ne sunăm, de la divorț, fiecare e cu viața lui, nu e cazul să ne mai sunăm”, ne-a spus Mihai Albu, exclusiv pentru Playtech Știri.

Mihai Albu se va uita la această nouă ediție a emisiunii ”America Express” (Antena 1), unde, printre concurenți, se numără și fosta lui soție, Iulia Albu, cu iubitul?

Iată ce spune acesta:

”Nu, nu mă voi uita la emisiune, la ”America Express”, însă, de obicei nu urmăresc acest gen de reality-show. Să știți că am fost și eu invitat, în calitate de concurent, la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!, la PRO TV, dar am refuzat. Am treabă, acestea sunt emisiuni pentru cei cu program flexibil, nu poți lipsi cu lunile, nici dacă ai firmă și nici dacă lucrezi la stat.

Trebuie să ai un program flexibil. Este pentru cântăreți, actori, sportivi. Poate că banii oferiți de PRO TV acoperă acele luni de câștig, dacă ai lucra, dar, ce faci, după aceea, închizi firma? Liber profesioniștii acceptă. N-aș putea participa nici cu actuala mea iubită, și ea are serviciu, este medic chirurg, nici ea nu poate să plece la o astfel de competiție”.