Drama neștiută a Iuliei Pârlea, prezentatoarea meteo de la Pro TV. „De ce a trebuit să mă nasc eu într-o familie ca asta?”

Iulia Pârlea, în vârstă de 39 de ani, este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV, fiind cunoscută pentru aparițiile sale de la rubrica „Vremea” de la Pro TV. Deși pe micile ecrane afișează mereu un zâmbet cald și o energie pozitivă, viața sa nu a fost deloc ușoară. În spatele succesului său profesional se ascunde o poveste marcată de pierderi dureroase și momente de cumpănă.

Iulia Pârlea a crescut fără tată încă de la vârsta de 6 ani, acesta părăsindu-le pe ea și pe mama sa, lucru care a lăsat o amprentă puternică asupra sa. Mai târziu, la doar 23 de ani, și-a pierdut și mama, rămânând complet singură. Într-un interviu sincer oferit în podcastul lui Jorge, vedeta a povestit despre suferința pe care a trăit-o și despre întrebările care au măcinat-o în toți acești ani:

„Dar de ce a trebuit să mă nasc eu într-o familie ca asta? Dar de ce a trebuit ca eu să cresc fără tată? Dar de ce am rămas singură de la 23 de ani? Mă mângâia așa… eu am mâinile ei când sunt obosită, venele astea, se umflă. Și avea mâinile calde și mă mângâia. Atunci mi-am dat seama că nu o să mai simt niciodată, că nu o să mai spun niciodată «mamă».”

Această pierdere a marcat-o profund, iar în prezent, Iulia își amintește cu greu momentele din timpul înmormântării mamei sale.

Legătura cu tatăl său a fost mereu una distantă, iar în prezent, cei doi nu mai păstrează legătura deloc.

„Cât am fost mică, nu și-a dat silința în niciun fel. După, am crescut. Cred că mama mă mai punea să-l sun sau să răspund la telefon dacă mă suna. Dar n-am putut niciodată să am o legătură cu el.”