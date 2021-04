Cum prepari acasă cel mai bun drob de miel. Rețeta secretă a lui chef Cătălin Scărlătescu

Îm afară de ouă roșii, cozonac și sarmale, de pe masa de Paște drobul de miel nu poate să lipească. Noi îți spunem cum poți să gătești cel mai bun drob de miel de sărbători, după rețeta bunicii lui Chef Cătălin Scărlătescu.

Celebrul jurat al emisiunii Chefi la cuțite îți spune care sunt ingredientele și dar și modul de preparare. Este de precizat că orice gospodină trebuie să cunoască rețeta aceasta.

– organele de la un miel – ficăței, rinichi, plămâni, inima, etc.

– 250 grame carne de miel

– 400 grame ceapă și ustoroi verde

– 400 grame mărar și pătrunjel verde

– 8 ouă bătute/ pentru fiecare 1 kilogram de compoziție

– ulei de floarea soarelui

– prapur

– sare

– piper

Mai întâi, organele și carnea se taie în cuburi mari, după care se pun într-o tigaie cu ulei de floarea soarelui. Acestea se călesc iar peste ele pun sarea și piperul. Apoi, acestea se dau la o parte și se lasă la scurs, iar 25 % din compoziție se taie cuburi în timp ce restul de carne și de organe se toacă la mașina de tocat. În plus, ceapa și usturoiul verde se toacă mărunt și se pun la prăjit în tigaia în care s-au călit organele de miel la început.

De precizat este că la fel de mărunt se taie și mărarul și pătrunjelul, care se adaugă peste compoziție și se amestecă bine. Chef Cătălin Scărlătescu a spus că pentru fiecare 1 kilogram de compoziție se amestecă opt ouă bătute ca pentru omletă. La finalul operațiunii se adaugă sare și piper, după care se învelește compoziția într-un prapure și se introduce la cuptor la 140 de grade C, vreme de 50 de minute.

“În Joia Mare, bunica obișnuia să vopsească ouale. Nu știu când avea timp pentru toate treburile gospodărești, dar mereu masa ei era încarcata de bunătăti. Tot în perioada asta, ne răsfăta și cu celebra prajitură cu bulion, facută din ingrediente atât de simple, dar cu un gust absolut fabulos. De la bunica am moștenit multe rețete de suflet, ea era cea care nu știa cu ce bunătăți să mă încânte. Pe bunica o chema Amalia. Era cea mai blandă persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Și toate mâncărurile ei mi-au rămas în suflet. Nu degeaba se spune că gustul se formează în copilarie și că mancarea este, în esență, amintire. De la ea am moștenit și rețeta de drob pe care o pregătesc în fiecare an de Paște”, spunea în urmă cu ceva timp celebrul jurat.