Cătălin Scărlătescu, uimit de un copil de 10 ani la Chefi la cuțite. Toți au început să râdă

Cătălin Scărlătescu a rămas șocat din cauza unuia din cei mai mici concurenți de la „Chefi la cuțite”. Ce a făcut un copil de 10 ani și de ce toți au început să râdă? Telespectatorii au privit surprinși ce s-a întâmplat în platou.

Robert Vesea a fost unul din copiii impresionanți de la Chefi la cuțite. Micuțul de doar 10 ani a venit la emisiune să-i uimească pe jurați cu preparatul său, dar și cu întrebări care mai de care.

Extrem de senin și natural, Robert i-a pus în dificultate pe cei trei jurați, dar cu siguranță momentul cel mai savuros a fost acela când în vizorul lui a intrat Cătălin Scărlătescu. Nimeni nu se aștepta ca vedeta să fie pusă în dificultate într-un astfel de mod.

Tocmai când a crezut că a scăpat de întrebările picante, Scărlătescu s-a văzut nevoit să pună cărțile pe tavă pentru un elev de primară. Concurentul i-a mărturisit juratului că îl prefera cu mai multe kilograme în plus, dar nu destăinuirea i-a lăsat mască pe toți, ci ceea ce avea să spună mai apoi.

Tânărul l-a întrebat la un moment dat cum stă cu dragostea și dacă a rămas în continuare singur sau în viața lui a apărut cineva important. ”Încă nu v-ați găsit pe nimeni, tot singur?”, i-a spus Robert Vesea lui Cătălin Scărlătescu la Chefi la cuțite. Ulterior, bărbatul i-a întors întrebarea și a vrut să afle cum stă el cu dragostea la doar 10 ani.

Cunoscutul bucătar este des întrebat despre statusul său amoros, mai cu seamă că a mărturisit de câteva ori că vrea să aibă o familie și să se stabilească din acest punct de vedere.

”Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat. Nu îmi place să aduc viața personală la TV. Urăsc astea la televizor. Mă țin și eu cu fetele de mână, sunt un om normal. Am și eu o iubită că nu pot sta singur cuc. În momentul de față am o relație.”, a spus Cătălin Scărlătescu la Antena Stars.

„Am avut o perioadă când aveam impresia că le știu pe toate, eram foarte orgolios și am avut de pierdut. Am citit zilele astea o treabă care mi-a plăcut: „Your ego is not your amigo!. Am înțeles că, dacă nu te bazezi pe oamenii din jurul tău, dacă nu comunici cu ei, ești un suflet pierdut. În general, miros dezamăgirile de la distanță și încerc să fug de ele. Dacă nu-mi reușește, mă uit la partea plină a paharului și mă gândesc ce aș putea să învăț din ceea ce mi s-a întâmplat”

Cătălin Scărlătescu (Sursa: viva.ro)