Cum l-a lăsat Oana Zăvoranu pe soțul ei fără 300.000 de euro. Gafa uriașă făcută de vedetă

Dacă zilele trecute vorbeam despre cearta brunetei cu fanii pe rețelele de socializare, astăzi vorbim despre cum l-a lăsat Oana Zăvoranu pe soțul ei fără 300.000 de euro. Vedeta a vorbit despre gafa uriașă făcută.

Nu cu mult timp în urmă, internauții asistau la scandalul iscat de brunetă pe TikTok, împotriva celor care, în opinia ei, ar fi trebuit să facă donații în bani, și nu să-i ofere trandafiri virtuali.

Reproșurile și modul în care aceasta le-a reproșat nu se poate reda în totalitate aici, așa că, puteți căuta singuri clipul cu pricina. Cert este că frumoasa brunetă, acum în faliment și cu clinica medicală, este foarte supărată.

Ba mai mult, a ajuns de la trandafiri pe TikTok, la o gaură de 300.000 de euro, iar totul avea să plece de la decizia sa de a-i vinde mașina soțului, un Porche.

Situația a fost generată de scandalul în care era implicat Alex Ashraf, iar ca pedeapsă, și împinsă de la spate de Horia Vlădescu, Oana Zăvoranu avea să ia decizia de a-i vinde mașina de 100.000 de euro.

Suma pe care avea să o încaseze pe mașină era 25.000 de euro, o adevărată pagubă în buget. Numai că, de aici lucrurile se complică.

În încercarea sa de a repara situația cu partenera de viață, Alex Ashraf lua decizia de a strânge ceva bani pentru a-i face o surpriză Oanei Zăvoranu. Astfel că a strâns bani și bijuterii, în valoarea totală de 300.000 de euro.

În mod normal, ai crede că astfel de valori ar trebui puse într-un seif, fie acasă, fie chiar într-o bancă. Dar, așa cum povestește chiar Alex Ashraf, lua decizia de a-i pune într-o pungă și să-i ascundă sub unul din scaunele din mașina vândută de soția sa.

Asta a fost boala mea, de m-am certat cu Oana atunci și am strâns degeaba, pentru că trebuia să plătim una-alta și au fost mai multe lucruri care s-au greșit în perioada respectivă cu Horia și am zis: eu țin banii la mine, nu la seif, nu la nimic…”, povestește Alex Ashraf, conform Cancan.

După cum dă de înțeles soțul cheridei, aceasta nu avea de unde să știe de existența acestor bani, ascunși în mașina vândută, și-așa, pe o sumă de nimic.

Dar, mai spune Alex Ashraf, ulterior a încercat să o găsească, întrebând prin oraș, dar fără niciun rezultat, astfel că vorbim acum despre gafa uriașă făcută de vedetă, o adevărată gaură în bugetul celor doi.

În destănuirile sale, bărbatul spune că n a vrut să le pună într-un seif, și că mașina era cel mai sigur loc unde să țină ascunse aceste valori

„Mașina era seiful meu. Am văzut niște poze la Oana în telefon și l-am sunat pe Alex, un angajat al clinicii, dar el nu a găsit banii și bijuteriile, că dacă le găsea, își lua casă, mașină, se vedea asta.

(…) Strângeam bani, că Oana nu voia o casă în afara Bucureștiului și eu voiam să-i fac o surpriză, când ajung la jumătate de milion, m-am dus, am luat un teren, am făcut casă, Oana, casa noastră de vis… Nu am mai ajuns până acolo”, povestește Alex Ashraf.