Oana Zăvoranu s-a împăcat cu Alex Ashraf, chiar dacă bărbatul se mutase la noua iubită: „Dragostea învinge, am renunțat la divorț”

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au împăcat de mai bine de o lună. Informația a fost confirmată de către afaceristul din Betleem, care a mărturisit public că regretă greșelile pe care le-a făcut. Își dorește o viață alături de frumoasa lui soție. „Dragostea învinge, am renunțat la divorț”.

În septembrie 2023, Oana Zăvoranu anunța în spațiul public că s-a despărțit de Alex Ashraf, afaceristul din Betleem alături de care a format o familie timp de 7 ani. S-a vorbit și despre oficializarea separării, cei doi depunând actele de divorț în instanță, așa cum și-a dorit bărbatul.

Doar că, în mijlocul vâltorii stârnite în contextul divorțului Oanei Zăvoranu și a lui Alex Ashraf, nimeni nu a mai luat în calcul o împăcare la fel de rapidă a cuplului. Nu au apucat să dea divorț oficial, după cum a sugerat omul de afaceri, în cea mai recentă intervenție pentru presa românească.

Oana Zăvoranu l-a acuzat de partenerul său de viață de multe fapte nu neapărat frumoase. Bărbatul ar fi trăit o idilă cu o femeie care ar activa ca prostituată în Elveția. Pentru ea, a investit sume importante de bani, achiziționându-i cadouri foarte scumpe. Nimeni nu s-a gândit că cei doi s-ar împăca rapid.

Alex Ashraf a fost cel care a confirmat zvonurile potrivit cărora el și Oana Zăvoranu s-au împăcat și au decis să își mai ofere o șansă. Au renunțat la ideea de divorț, potrivit declarațiilor făcute de afacerist. Au discutat tot ce era de discutat și au hotărât să o ia de la capăt.

Ce a fost oarecum surprinzător a fost că Alex Ashraf a precizat că este împreună cu Oana Zăvoranu de mai bine de o lună. În perioada respectivă, bruneta îi făcea declarații de dragoste pe platformele sociale. Întrebată dacă l-a iertat, Oana Zăvoranu a negat, recunoscând însă că uneori i se mai face dor de el.

„Da, m-am împăcat cu diva, normal. Dar sunt împăcat cu Oana de mai mult de o lună. Dragostea întotdeauna învinge, ce pot să spun? Am avut o discuție. Am vorbit în toată perioada asta amândoi. Am ajuns la un numitor comun și ne-am împăcat.

Simplu, am renunțat la divorț. Doi oameni care sunt îndrăgostiți și se iubesc cu adevărat se împacă și trec peste orice popas”, a declarat Alex Ashraf la Xtra Night Show.