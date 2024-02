Mesajul Oanei Zăvoranu după ce s-a aflat că s-a împăcat cu Alex Ashraf. A vrut să fie public

Oana Zăvoranu și soțul ei, Alex Ashraf s-au gândit mai bine și au decis că nu pot trăi unul fără altul. Cei doi s-au împăcat și au renunțat la divorț. Vezi în rândurile de mai jos toate detaliile!

Oana Zăvoranu, în culmea fericirii

Oana Zăvoranu ar fi trecut cu vederea actul de infidelitate al bărbatului pe care îl iubește nespus.

Chiar și așa, se pare că și Alex are aceleași sentimente pentru vedetă, pentru că bărbatul s-a întors înapoi acasă.

În urmă cu două zile, Oana și soțul ei, Alex Ashraf, au mers împreună la Poliție, unde au depus o plângere penală împotriva proprietarului clădirii în care se află clinica lor, reclamând că acesta ar fi sustras bunuri din incintă.

Cu această ocazie, vedeta a anunțat că ea și Alex Ashraf au hotărât să mai dea o șansă poveștii de iubire dintre ei doi.

„Suntem umăr la umăr acum, am decis să dăm o șansa căsniciei noastre, dragostei dintre noi. Ieșiri în decor se întâmplă peste tot. Alex și-a recunoscut greșelile, mi- a zis te iubesc. Noi nu reîncălzim nici o ciorbă. Cred că, dacă uiți, poți să și ierți!

Noi suntem doi oameni maturi. Nu ne-a obligat nimeni să ne împăcăm și să renunțăm la divorț. Suntem ca la început, fără trecut. Ne redescoperim, eu am fost singură în perioada asta. Relația noastră avea nevoie de un restart”, a declarat Oana, la Xtra Night Show.

Alex Ashraf: ”Doi oameni care se iubesc trec peste orice”

De asemenea, Alex Ashraf a declarat că și-a retras acțiunea de divorț, iar acum este alături de Oana Zăvoranu și locuiesc din nou împreună.

„Da, m-am împăcat cu diva, normal. Dar sunt împăcat cu Oana de mai mult de o lună. Dragostea întotdeauna învinge, ce pot să spun. Am avut o discuție, am vorbit în toată perioada asta amândoi, am ajuns la un numitor comun și ne-am împăcat.

Simplu, am renunțat la divorț și sunt acasă lângă soția mea, definitiv și irevocabil. Mi-am retras acțiunea de divorț. Uite cum doi oameni care sunt îndrăgostiți și se iubesc cu adevărat se împacă și trec peste orice popas, orice obstacol”, a declarat Alex Ashraf, în cadrul unei emisiuni TV.

Evident, Oana a ținut să împărtășească bucuria cu fanii săi.

Așa că, fiind în culmea fericirii, Oana Zăvoranu nu a putut ține secret acest detaliu, motiv pentru care a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care a scris foarte simplu sentimentele pe care le are pentru Alex Ashraf.

”Love you”, a scris bruneta pe Instagram.

