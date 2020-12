Cum faci acasă cea mai bună salată coleslaw. Rețeta simplă: așa iese exact ca la KFC

Pe lângă aripioare, din meniul KFC se remarcă și salata coleslaw. Este o garnitură care constă în principal din varză crudă tăiată mărunt, la care se adaugă un sos simplu, dar care completează perfect ingredientul de bază.

Rețetă de salată coleslaw. Iese ca la KFC

Termenul „coleslaw” a apărut în secolul al XVIII-lea ca o anglicizare a termenului olandez „koolsla” („kool” în olandeză sună precum „cole”) care înseamnă „salată de varză”. Partea „cole” a cuvântului provine din latina colis, care înseamnă „varză”. Cartea de rețete ”The Sensible Cook: Dutch Foodways in the Old and New World” (1770) conține o rețetă ce aparține unui olandez, autorul deliciului, care a amestecat fâșii subțiri de varză cu unt topit, oțet și ulei.

Rețeta respectată astăzi, care conține maioneză, este destul de ”tânără”, deoarece maioneza a fost inventată la mijlocul secolului al XVIII-lea. Conform ”The Joy of Cooking” (1997), varza crudă este singurul ingredient complet consistent din salată de varză. Tipul de varză și celelalte ingrediente variază foarte mult.

Ingrediente salată

500 gr varză albă

3 morcovi

1 ardei roșu (opțional)

pătrunjel tocat

Ingrediente dressing

100 gr maioneză

1 lingură oțet de mere

1 lingură sos Worchestershire

1 lingură de miere

sare

piper

Mod de preparare

Printre secretele acestei rețete se numără felul în care trebuie să tai varza, adică fin, pentru că nu vrem să semene cu salata clasică de varză. De asemenea, morcovii trebuie tăiați la fel de fin. Dacă nu avem îndemânare, se pot da pe răzătoare. Opțional, puteți să adăugați un ardei roșu, pe care îl tăiați julien. De acum, se poate spune că munca se oprește, căci urmează doar să amestecați. Începeți cu prepararea dressingului, care se face simplu și repede.

Amestecați maioneza împreună cu o lingură de oțet de mere, sos Worchestershire, miere, apoi potriviți de sare și piper. Turnați partea lichidă a preparatului peste salată și amestecați bine, până ce sosul pătrunde printre toate elementele dure ale preparatului. Acum adăugați și câteva frunze de pătrunjel și e gata.

Cum se mănâncă?

În general, această salată este consumată ca garnitură, alături de alimente precum pui prăjit, cartofi la cuptor sau carne la grătar. De asemenea, poate fi folosit și ca ingredient pentru sandvișuri, fiind plasat între bucățile de pâine. De altfel, e cunoscut că este parte a sandvișului Reuben.

Variațiuni

Există multe variante ale rețetei, care includ adăugarea altor ingrediente, cum ar fi varza roșie, piper, morcovi mărunțiți, ceapă, brânză rasă, ananas sau măr, amestecate cu un sos pentru salată, cum ar fi maioneză sau smântână. Se pot adăuga și diferite alte condimente, cum ar fi semințe de chia, de dovleac sau de floarea-soarelui.