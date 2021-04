Cum face bani Ana Porgras acum. A mărturisit cu gura ei: ”O fac din plăcere”

Vestea că Ana Progras a fost eliminată de la Survivor România a venit ca un șoc atât pentru membrii Faimoșilor și Războinicilor, cât și pentru telespectatorii competiției din Republica Dominicană, care semnaseră și o petiție pentru ca fosta gimnastă să se întoarcă în concurs. Ce lucrează, acum, fosta Faimoasă. A mărturisit cu gura ei.

Ajunsă înapoi în România, Ana și-a reluat viața de dinainte, susținându-i în continuare pe colegii ei de la Faimoși, în special pe Zanni, despre care crede că va fi marele câștigător al acestui sezon.

De când a renunțat la gimnastică, într-un moment de cotitură al vieții sale, frumoasa Ana Porgras s-a reprofilat. Bruneta a făcut un curs de manichiură și a ajuns, acum, să profeze în meseria pe care se pare că o stăpânește foarte bine.

„Când eram în lotul de gimnastică, eram preocupată de unghii, aveam tot felul de ustensile. După ce am renunțat la gimnastică, câțiva ani nu am făcut nimic, mă distram și mă relaxam. Mi-am cumpărat un apartament, o mașină, aveam ce îmi trebuia, plus rentă viageră oferită sportivilor de performanță.

După câțiva ani, am început să mă simt inutilă, eram dezorientată, nu știam în ce direcție să o iau. Mă gândeam ce-mi place să fac. Am făcut un curs de manichiură, inițial pentru mine. Apoi am făcut un curs de perfecționare. Acum mă ocup cu asta de plăcere”, a declarat fosta Faimoasă Ana Porgras pentru publicația VIVA!.