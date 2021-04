Vești proaste pentru fanii Survivor România 2021. Ce se întâmplă cu petiția pentru Ana Porgras, de fapt

Faptul că Ana Porgras de la Faimoși a fost eliminată de la Survivor România încă îi șochează pe telespectatorii din România. Fanii frumoasei gimnaste au considerat că nominalizarea lui Jador a fost nedreaptă și, din acest motiv, admiratorii sportivei au organizat o petiție online pentru ca Ana să revină în competiția din Republica Dominicană.

Vești proaste pentru fanii Survivor România 2021. Admiratorii fostei Faimoase au strâns peste 80.000 de semnături, în doar 30 de ore, însă acest lucru nu a fost suficient pentru ca Ana Porgras să revină la Survivor România.

Bruneta a postat pe contul său de Instagram o fotografie în care își anunță fanii că este în drum spre casă. Ana Porgras a plecat, definitiv, din Republica Dominicană. Într-o intervenție prin Skype, Ana Porgras a fost invitată în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D să vorbească despre eliminarea sa și felul în care a fost propusă de către Jador:

Cel mai afectat de plecarea Anei este, în continuare, Zanni. Faimosul trapper a avut prima zi în care nu a adus niciun punct pentru echipa sa, în timpul primului joc de imunitate al săptămânii. Întrebat de Daniel Pavel ce s-a întâmplat cu el, Zanni i-a mărturisit prezentatorului de la Survivor România că a avut câteva zile dificile și că nu și-a revenit după ce și-a pierdut partenera de luptă.

Eu ascund multă durere. Pentru mine s-a întâmplat mare necaz. Mi-am pierdut partenera de luptă, am pierdut-o pe Xena, eu fiind Sandokan. Am pierdut și proba cu pictura și m-a durut foarte tare. Din necazul ăsta am făcut haz. Mă bucur foarte mult că am pierdut eu dar a câștigat echipa.