Cine ar putea câștiga Survivor România 2021. O concurentă eliminată a spus adevărul despre șansele lui

Survivor România a ajuns pe la jumătatea competiției, iar cele două echipe par să fie într-o formă de zile mari. Atât membrii Faimoșilor cât și cei din echipa Războinicilor își doresc să ajungă în finală și să pună mâna pe marele premiu al celui mai dur reality-show de la Kanal D. Cine este concurentul care are, momentan, cele mai multe șanse de a câștiga Survivor România.

Deși, momentan, jocurile de recompensă, imunitate și comunicare au loc între cele două tabere, nu va dura mult până când vor începe probele individuale. Acolo, fiecare concurent va da tot posibilul pentru a-și elimina rivalii din concurs.

Taberele sunt împărțite și în mediul online. Pe rețelele de socializare, comunitățile de fani Survivor România susțin cu tărie cu Andrei și Marius ar fi cei mai buni și puternici Războinici, în timp ce admiratorii Faimoșilor îi susțin pe Jador, Zanni și Elena Marin. O mare susținătoare a lui Zannidache este chiar fosta lui colegă Ana Porgras.

Telespectatorii au văzut relația frumoasă de prietenie care s-a înfiripat între frumoasa gimnastă și trapper, dovada fiind reacția emoționantă pe care Zanni a avut-o atunci când Ana a fost eliminată de la Survivor România, izbucnind în plâns în momentul în care partenera sa de joc a părăsit Consiliul de eliminare.

Când și-au luat rămas bun, Ana l-a îmbrățișat și i-a spus că-l așteaptă în România să se întoarcă precum un campion, fiind convinsă că va câștiga sezonul actual al showului. Întrebată pe aeroport, la venirea în țară, cine va câștiga Survivor, Ana a răspuns fără ezitare:

„Asta e întrebare capcană. Normal că pe Zanni . Trebuie să fie câștigător. O să-l aștept aici și dacă nu vine cu trofeul, mare bătaie ce o să își ia. El merită din toate punctele de vedere, și social și sportiv. El e omul care dacă are ceva să îți spună, el va veni în fața ta și îți va spune”, a spus Ana Porgras, fosta Faimoasă de la Survivor România.

Ana Porgras a povestit despre experiența ei de la Survivor și cât de bine s-a adaptat, înțelegându-se cu ai săi colegi de echipă, din tabăra roșie. Gimnasta regretă că a plecat atât de repede din competiție și mărturisește că nu se aștepta la acest lucru:

„M-am adaptat destul de greu. În primele două săptămâni mă gândeam că vreau să plec acasă, că eu nu pot aici. Ușor, ușor m-am obișnuit, m-am adaptat, am intrat în fenomenul Survivor. Nu mai simțeam foame atât de tare. Regret enorm că am plecat. Îmi doream să rămân până în finală.

Dacă așa a fost să fie și s-a întâmplat, eu nu mai am ce să schimb. Le mulțumesc oamenilor de acasă că au încercat să schimbe ceva. Trebuie să învățăm că ăsta e un concurs. Nu am fost supărată că am fost nominalizată de Jador, nu aveam de ce”, a declarat fosta Faimoasă.