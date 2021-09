Cum arată casa de la munte a Andreei Marin. De ce este atât de specială VIDEO

Andreea Marin a muncit, de-a lungul anilor, extrem de mult pentru a avea parte de proprietăți la care unii doar visează. Zâna deține o casă la munte superbă, de care se bucură enorm, dar nu mulți știu ce loc special ocupă în viața ei, de fapt.

Casa de vacanță a vedetei se află la munte, în comuna prahoveană Telega. Locuința este simplă, cu un parter, etaj și o miniterasă, dar Andreea Marin a muncit pe brânci pentru a se asigura că totul o să fie pus la punct așa cum își dorește.

În trecut, vedeta nu se bucura de succesul din zilele noastre, așa că salariul său nu era unul foarte mare. Totuși, Andreea Marin nu a putut rezista în momentul în care a vizitat comuna și s-a decis să își cumpere un teren pentru a construi o casă cochetă la munte, iar eforturile au fost imense.

M-am întors după un timp la ei, ne-am placut și împreună am căutat soluții și am găsit o soluție pe termen lung. Și uite așa a devenit terenul al meu.”, a zis Andreea Marin la Antena Stars.

O zi după, am sunat, am aflat ca proprietarii erau niște oameni în vârstă, care locuiseră cândva în acest sat.

”Am venit în acest sat invitată fiind la masa de Paște a unor prieteni. Am luat masa și am pornit pe drumurile acestea de munte la pas, să dăm burta jos, cum se zice.

Imediat după ce s-a înțeles pentru teren, Andreea Marin și-a sunat tatăl, de profesie constructor, pentru a-l anunța că o să își construiască o casă. Acesta i-a recomandat să înceapă cu fundația, mai ales pentru că nu avea destui bani la momentul respectiv pentru a pune la punct o locuință.

„De multe ori am ajuns pe zero. De exemplu, în momentul în care am ridicat fundația, în contul meu erau zero lei.”, a povestit Andreea Marin.