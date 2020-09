Cum arată acum trupa ABBA. Agnetha, Bjorn, Benny şi Anni-Frid s-au reunit pentru turneul aniversar de 50 de ani

Agnetha, Bjorn, Benny şi Anni-Frid au fost, fără îndoială, una dintre formaţiile legendare din istoria muzicii. La cei 50 de ani de la înfiinţare, cei patru cântăreţi au decis să se reunească pentru un turneu aniversar. Iată cum arată acum trupa ABBA!

Cum arată acum trupa ABBA, la 50 de ani de la lansare

Nu cred că există vreun român care să nu auzit măcar un crâmpei dintr-o melodie semnată ABBA. “Mamma Mia”, “The Winner Takes It All”, „Money, Money, Money”, “Waterloo” sau “Dancing Queen” sunt piese care au isterizat, la vremea lor, tinerii şi care vor rămâne, cu siguranţă, în istoria muzicii. Nici acum nu există petrecere la care să nu se audă ritmurile inconfundabile.

De curând, cei patru membri ai formaţiei, Agnetha, Bjorn, Benny şi Anni-Frid, au decis să se reunească, după 38 de ani, şi să scoată cinci piese noi, spre fericirea fanilor din întreaga lume. Deşi suntem obişnuiţi cu videoclipurile în care aceştia erau tineri, acum Agnetha Faltskog are 70 de ani, Bjorn Ulvaeus are 75, Benny Andresson a împlinit 73, iar Anni-Frid Lyngstad are 74 de ani.

Cei patru artişti au fost, între 1974 şi 1982, cea mai în vogă trupă şi au avut un succes răsunător în întreaga lume. Au vândut, în total, 400 de milioane de albume şi single-uri, iar “Waterloo” a fost ales cel mai bun cântec din istoria competiţiei „Eurovision”, devenind astfel unul dintre cele mai bune produse muzicale de export ale Suediei.

1972 – anul în care muzica avea să se schimbe

În 1972, la Stockholm, cuplurile de muzicieni Anni-Frid cu Benny şi Bjorn cu Agnetha decid să formeze un grup. Numele l-au pus imediat: au luat iniţialele prenumelor şi a ieşit ABBA. Doi ani mai târziu, participă la Eurovision cu “Waterloo”, piesă care se aude, în scurt timp, la radiourile din întreaga lume. Ţinutele de scenă în culori exuberante, dar şi versurile uşor de memorat îi transformă în vedete internaţionale.

„Fanii deveniseră super-isterici, ne loveau maşinile, era înfricoşător”, mărturiseşte Agnetha.

Între timp, evoluează şi poveştile lor de iubire. Agnetha şi Bjorn erau deja căsătoriţi din 1971, iar Anni şi Benny s-au căsătorit mult mai târziu, în 1978. Apar, însă, neînţelegeri, probleme, stres, iar asta ajunge să le afecteze şi munca de pe scenă.

“Toţi patru erau încăpăţânaţi şi temperamentali, aşa că vă puteţi închipui cum era când se certau”, a comentat pentru revista Closer Carl Magnus Palm, autorul unei cărţi despre formaţia suedeză.

În 1973, Agnetha şi Bjorn devin părinţii Lindei, iar cinci ani mai târziu se naşte Peter, lucru care agravează şi mai mult lucrurile. Cei doi divorţează în 1980 iar acesta pare să fie începutul sfârşitului trupei legendare…

1980 – începutul sfârşitului

„Când eram acasă, eu aveam grijă de copii, în vreme ce Bjorn scria cântece cu Benny. Nici copiii nu înţelegeau când ne chinuiam să le explicăm de ce plecăm de lângă ei, de ce vom lipsi mai mult – pentru că plecăm la concerte. E dificil când ai părinţi faimoşi”, povestea Agnetha.

Un an mai târziu, Benny şi Anni-Frid decid să se despartă şi ei şi scot pe piaţă una dintre cele mai frumoase melodii ale formaţiei – “The Winner Takes It All”.

„Pe mine nu m-a deranjat că am împărtăşit prin acel cântec nişte trăiri atât de intime cu publicul nostru. Era exact ce simţeam atunci şi cântecul era cumva terapeutic”, a mai povestit Agnetha.

În 1982 se întâmplă inevitabilul şi fac anunţul despărţirii oficiale…