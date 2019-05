Cauza morții lui Keith Flint a fost dezvăluită. Ce a spus legistul despre solistul trupei The Prodigy

A fost anunțată oficial cauza morții lui Keith Flint, solistul trupei The Prodigy. Artistul și-a pierdut viața în urma spânzurării și a consumului unui cocktail de droguri și medicamente, însă nu au fost descoperite sufieciente probe care să confirme faptul că s-a sinucis. Este posibil ca moartea lui să fi survenit în mod accidental.

Keith Flint a fost găsit fără suflare, la începutul lunii martie, în locuința sa din Essex. Mulți s-au gândit la o sinucidere când au auzit vestea morții lui Flint, o figură emblematică a mişcării rave a anilor ’90.

Anchetatorii au concluzionat că decesul solistului trupei The Prodigy a survenit în urma spânzurării și a consumului de cocaină, codeină și alcool, substanțe care au fost depistate în corpul său la autopsie. Un purtător de cuvânt al medicului legist care s-a ocupat de caz a declarat că „a fost înregistrat un verdict deschis”, dar că o anchetă completă va avea loc în perioada care urmează.

Keith Flint a scris istorie în muzică alături de The Prodigy

Medicul legist Caroline Beasley-Murray a precizat că nu au fost găsite suficiente dovezi care să ducă la concluzia că moartea lui Keith Flint ar fi fost una accidentală sau dacă este vorba despre sinucidere. Acesta a mai spus că nu există nici suspiciuni că alte persoane ar fi responsabile sau ar fi fost implicate în moartea artistului.

Celebru pentru piercing-urile faciale, machiajul strident şi coafura excentrică, Keith Flint a scris istorie în muzică alături de trupa The Prodigy. Alături de The Chemical Brothers, Fatboy Slim și alte formații, The Prodigy este creditată a fi pionier al genului big beat, care a avut o popularitate mainstream în anii 1990 și 2000.

Până în 2011, formația a vândut peste 25 de milioane de albume în lumea întreagă. Pe durata existenței sale, grupul a câștigat numeroase premii muzicale, printre care două premii Brit—dublu câștigătoare a premiului ”cea mai bună formație dance britanică”, trei premii MTV Video Music Awards, dou premii Kerrang!, cinci premii MTV Europe Music Awards, și două nominalizări la premiile Grammy.

Brandul muzical al formației face uz de diverse stiluri, de la rave, hardcore techno, industrial și breakbeat la începutul anilor 1990 – până la big beat și rock electronic cu elemente de punk vocal în ultima perioadă.